PlayStation Partner Awards 2023 Japan Asia: Das sind die Gewinner

Die PlayStation Partner Awards 2023 in Asien haben stattgefunden. Welche Spiele dabei eine Auszeichnung erhalten haben, erfahrt ihr in diesem Artikel.

In vier verschiedenen Kategorien hat Sony PlayStation mehrere Spiele aus Asien und Japan ausgezeichnet. Welche das sind, könnt ihr der nachfolgenden Auflistung entnehmen.

Grand Award

Diesen Preis haben die drei Titel erhalten, die in Japan/ Asien allgemein entwickelt und sich am besten verkauft haben. Hierbei geht es um den Zeitraum zwischen Oktober 2022 und September 2023.

Final Fantasy XVI (Square Enix)

(Square Enix) Genshin Impact (miHoYo)

(miHoYo) Resident Evil 4 Remake (Capcom)

Partner Award

Hier geht es ebenfalls um asiatische und japanische Spiele, die sich im vorher genannten Zeitraum am besten verkauft haben. Zusätzlich haben die Verantwortlichen „besonders bemerkenswerte Aktivitätsergebnisse“ berücksichtigt.

Armored Core VI: Fires of Rubicon (From Software)

(From Software) Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (Square Enix)

(Square Enix) Elden Ring (From Software)

(From Software) eFootball 2023 (Konami)

(Konami) Sonic Frontiers (Sega)

(Sega) Street Fighter 6 (Capcom)

(Capcom) Wo Long: Fallen Dynasty (Koei Tecmo)

Special Awards

Hier waren ausschließlich die Aktivitätsergebnisse das Kriterium.

Hogwarts Legacy (Warner Bros.)

(Warner Bros.) Resident Evil Village (Capcom)

(Capcom) Street Fighter 6 (Capcom)

User Choice Award

Die Spieler selbst haben diese Auszeichnung bestimmt. Zur Auswahl standen die 30 meistgespielten Titel aus dem asiatischen Raum.

Armored Core VI: Fires of Rubicon (From Software)

(From Software) Final Fantasy XVI (Square Enix)

(Square Enix) Hogwarts Legacy (Warner Bros. Japan)

(Warner Bros. Japan) Persona 5 Royal (ATLUS)

(ATLUS) Resident Evil 4 (Capcom)

Welche Spiele in diesem Jahr weltweit am besten abgeschnitten haben, erfahrt ihr am 7. Dezember. An diesem Datum finden die Game Awards 2023 statt, auf denen die Verantwortlichen unter anderem das Game of the Year verkünden. Die nominierten Titel stehen längst fest, zudem könnt ihr für den Players-Voice-Award abstimmen.

Quelle: PlayStation Japan

