Level 5: Neue Infos zu Inazuma Eleven und weiteren Spiele bekannt

Kürzlich fand eine weitere Ausgabe der LEVEL5 Vision 2023 statt, bei der viele neue Informationen für anstehende Titel sowie einige Releasedaten bekanntgegeben wurden. Dabei wurden alle Titel, die ursprünglich noch dieses Jahr erscheinen sollten, verschoben.

Den Anfang der Präsentation machte das Roboter-Action-RPG „Megaton Musashi: Wired“, in dem ihr euch Kämpfe mit und gegen mächtige Kampfmaschinen liefert. Eigentlich für 2023 geplant, erscheint der erstmals nur in Japan veröffentlichte Titel weltweit am 25. April 2024 für PS5, PS4, Nintendo Switch und PC.

Neue Details gab es auch zu „Inazuma Eleven: Victory Road“. Nach der Ankündigung 2016 und mehreren Verschiebungen steht zwar noch immer kein genauer Termin für das Fußball-RPG fest. Jedoch startet im März nächsten Jahres eine Beta-Testphase, bei der das erste Kapitel der Story sowie der PvP-Modus gespielt werden können. Die Beta wird zuerst auf der Switch verfügbar sein und dann wahrscheinlich später für die anderen Plattformen PS5, PS4 und PC nachgereicht.

Studio enthüllt Pläne für die Zukunft

Auch alle anderen Titel, die das japanische Studio noch für 2023 angekündigt hat, wurden verschoben. „Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time“ erscheint erst im Sommer 2024 für Nintendo Switch und die zwei weiteren erwarteten Titel „Professor Layton und die neue Welt des Dampfes“ (Switch) und „DECAPOLICE“ (PS5, PS4, Switch) sollen tatsächlich erst 2025 auf den Markt kommen.

Trotz dieser zahlreichen Verschiebungen hat LEVEL-5 ambitionierte Pläne für die nächsten Jahre. Bereits im April wird es die nächste LEVEL5-Vision-Ausgabe geben, bei der auch ein bisher unangekündigter Titel enthüllt werden soll – vielleicht ein neuer Ableger der beliebten Rollenspielreihe „Ni no Kuni“ oder eine komplett neue IP.

So oder so können wir gespannt sein, was das Studio mit seinem neu gewonnen Selbstvertrauen in der Zukunft für uns bereit hält. Die gesamte Präsentation kann auf Youtube angeschaut werden.

