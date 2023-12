Mortal Kombat 1: DLC-Charakter Quan Chi hat einen Termin und zeigt sich im Gameplay-Trailer

Der Publisher Warner Bros und der Entwickler NetherRealm Studios sorgten zum Wochenstart für eine Ankündigung, die sich an Besitzer von “Mortal Kombat 1” richtet. So wird der Charakter Quan Chi am 14. Dezember 2023 für Besitzer des Kombat Packs freigeschaltet.

Spieler, die nicht im Besitz des Packs sind, müssen sich bis zum 21. Dezember 2023 gedulden und können an diesem Tag ebenfalls mit dem neuen Charakter auf die Stage ziehen.

Das war aber nicht alles: Laut Warner Bros und NetherRealm wird der Gastcharakter Peacemaker im Februar 2024 ein Teil von “Mortal Kombat 1”. Mehr dazu weiter unten.

Das ist über Quan Chi bekannt

Quan Chi erblickte in einer Outworld-Mine das Licht der Welt. Dort wartete der scheinbar sichere Tod auf den Charakter. Doch als er andere Minenarbeiter verriet und sein Leben tatsächlich bedroht war, erschien eine geheimnisvolle Wohltäterin wie aus dem Nichts und rettete ihn vor seinem Schicksal. Als Dank für seine zukünftigen Dienste bot sie ihm an, ihn aus dieser grausamen Umgebung zu befreien und in den dunklen Künsten der Magie zu unterweisen.

Mittlerweile ist Quan Chi Meister der abscheulichsten Zauberei und plant mit Shang Tsung die Eroberung der Reiche. Im neuen Video zu “Mortal Kombat 1” werden Quan Chis nekromantische Kräfte und die Manipulation von Portalen – einschließlich seiner Fähigkeit, Schädel, Skelette und Dämonen des Netherrealm für verheerende Angriffe zu beschwören – präsentiert.

Gleichermaßen gewährt der Trailer einen ersten Blick auf Khameleon. Sie ist eine DLC-Kämpferin mit einem Kameo-Stil, die während der Gefechte durch verschiedene unterstützende Aktionen behilflich sein kann. Ab Januar 2024 wird Khameleon sowohl als Teil des Kombat Packs als auch separat verfügbar sein.

Auch einen Eindruck von Peacemaker vermittelt das neue Video zu “Mortal Kombat 1”. Dieser Gastcharakter stammt aus dem DC-Film „The Suicide Squad“ sowie der “Peacemaker”-Serie auf Max. Im Prügler wird Peacemaker mit der Stimme und dem Aussehen des Schauspielers John Cena zum Leben erweckt. Ab Februar 2024 ist er als Teil des Kombat Packs und wahlweise separat erhältlich.

“Mortal Kombat 1” kam im September für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch und PC auf den Markt. Nachfolgend kann der neue Trailer gestartet werden.

