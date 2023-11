Mortal Kombat 1: Boon liefert Status-Update zu WiFi-Filtern und dem Crossplay

Zu den Features, auf die die „Mortal Kombat 1“-Community weiterhin wartet, gehören die Unterstützung des Crossplay-Features und die ebenfalls bereits bestätigten WiFi-Filter.

Da es um diese beiden Funktionen in den letzten Monaten recht still wurde, verschaffte ein Spieler seinem Unmut im Rahmen eines Pay-per-View-Wrestling-Events Luft. Hier hielt er kurzerhand ein Schild hoch, mit dem er sich für einen baldigen Release der WiFi-Filter einsetzte. Nachdem ein Foto des Schilds auf X (ehemals Twitter) die Runde machte, meldete sich nun auch Ed Boon von den NetherRealm Studios zu Wort.

Wie Boon versicherte, wird intern weiter an der Crossplay-Unterstützung und den WiFi-Filtern gearbeitet. Wann die beiden Funktionen zur Verfügung gestellt werden sollen, verriet Boon nicht.

Allerdings wies der Branchenveteran darauf hin, dass sich die Entwickler der NetherRealm Studios die nötige Zeit nehmen möchten, um für eine möglichst hochwertige Erfahrung zu sorgen.

Weiter führte Boon aus, dass zuerst die WiFi-Filter veröffentlicht werden. Das Crossplay folgt zu einem späteren Zeitpunkt. „Es kommt bald. Das schwöre ich. WiFi-Filter und Kross-Play! Wir müssen nur sicherstellen, dass sie solide sind. Weitere Infos folgen in Kürze! Danke für eure Geduld“, so Boon auf X.

Mit den WiFi- beziehungsweise WLAN-Filtern wird es Spielerinnen und Spielern ermöglicht, beim Matchmaking Widersacher zu umgehen, die beim Spielen auf eine Wireless-Verbindung setzen. Vor allem bei Fighting-Titeln wie „Mortal Kombat 1“, bei denen es auf Reaktionen in Sekundenbruchteilen ankommt, können die nicht immer stabilen WLAN-Verbindungen negativen Einfluss auf die Spielerfahrung haben.

Sollten die Entwickler konkrete Termine für die WiFi-Filter und das Crossplay nennen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„Mortal Kombat 1“ ist für den PC, die PS5, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

