Mortal Kombat 1: Umstellung der PS5-Systemuhr beschert Nutzern kostenlose Skins

Schon kurz nach dem Release sorgte der Fighting-Titel „Mortal Kombat 1“ für einen Aufschrei innerhalb der Community. Der Grund: Die Entscheidung, den Halloween-Fatality zum Preis von knapp zehn Euro im Premium-Shop zu platzieren.

Die Entwickler der NetherRealm Studios reagierten umgehend auf die Kritik der Community. Als Reaktion auf das negative Feedback wird das komplette „Seasonal Fatalities“-Bundle, das aus drei Finishern besteht, ab sofort für etwa zehn Euro angeboten. Alle Käufer des Halloween-Fatalities erhalten das besagte Bundle ohne zusätzliche Kosten.

Wenige Tage nach dieser Ankündigung sorgt der Ingame-Shop von „Mortal Kombat 1“ erneut für Gesprächsstoff. Dieses Mal geht es um einen Exploit, mit dem es möglich ist, ehemalige Gratis-Skins, die mittlerweile in den Premium-Shop wanderten, kostenlos herunterzuladen.

Wie mehrere Nutzer bestätigten, musste hierfür lediglich die Systemuhr der PS5 oder der anderen Systeme auf ein früheres Datum gestellt werden. Dies wiederum gaukelt dem Ingame-Shop von „Mortal Kombat 1“ ein früheres Datum vor, an dem die jeweiligen Skins noch kostenlos waren.

An dieser Stelle möchten wir allerdings darauf hinweisen, dass diese Meldung rein der Berichterstattung dient und keinen Aufruf darstellt, sich diesen Exploit zunutze zu machen. So ist nämlich nicht nur damit zu rechnen, dass die Entwickler der NetherRealm Studios den Fehler so schnell wie möglich beheben werden.

Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die Spielerinnen und Spieler die entsprechenden Skins nicht behalten dürfen. Zudem entschlossen sich Entwickler und Publisher bei Exploits dieser Art in der Vergangenheit des Öfteren dazu, die Accounts der User, die sich einen Exploit zunutze machten, temporär oder sogar permanent zu sperren.

„Mortal Kombat 1“ erschien im September für den PC, die PS5, die Xbox Series X/S und die Switch. Mit mehr als drei Millionen verkauften Einheiten gehört das blutige Fighting-Spektakel zu den erfolgreichsten Titeln der letzten Monate.

DO NOT BUY THIS 🚨🚨🚨

ALL Last Seasons Items can be purchased by changing the date on your PS5 to any date BEFORE 6th November!

Load up ur game, buy all of last Seasons items & u can complete last seasons Mesa! When u done change date back to PRESENT day & u keep EVERYTHING! https://t.co/R8yJbG6gzh pic.twitter.com/fOzABSNaKo

— iScream (@iScreamFGC) November 20, 2023