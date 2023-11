Mortal Kombat 1: Käufer des Halloween-Fatality werden nach Negativ-Feedback entschädigt

Pünktlich zu Halloween fand ein neuer Fatality-Finisher den Weg in den Ingame-Store von „Mortal Kombat 1“. Lange sollte die Freude der Spielerinnen und Spieler allerdings nicht halten.

Stattdessen sorgte vor allem der Preis von umgerechnet fast zehn Euro schnell für Frust. Vereinzelt wurde sogar dazu aufgerufen, Zusatzinhalte dieser Art zu boykottieren. Wenige Tage nach dem Ganzen meldeten sich nun auch die verantwortlichen Entwickler der NetherRealm Studios selbst zu Wort.

In einer Mitteilung an die Community bedankte sich das Studio für das Feedback zur Preisgestaltung und kündigte an, dass alle Käuferinnen und Käufer des Halloween-Fatalities kostenlosen Zugriff auf das „Seasonal Fatalities“-Bundle erhalten, das insgesamt drei Finisher umfasst.

„Nächste Woche erhaltet ihr Zugang zum Seasonal Fatalities-Paket, das die Halloween-, Thanksgiving- und kommende Winter-Fatalities enthält. Diejenigen, die den Halloween-Fatality erworben haben, erhalten das Bundle ohne zusätzliche Kosten. Wir schätzen euer Feedback zu allem“, so die Entwickler.

Während der Halloween-Fatality wie eingangs erwähnt seit ein paar Tagen erhältlich ist, wurden die anderen beiden Finisher des „Seasonal Fatalities“-Bundles bisher nicht mit konkreten Terminen bedacht. Zumindest der Thanksgiving-Fatality dürfte allerdings in den kommenden Tagen folgen und wurde bereits in den Daten von „Mortal Kombat 1“ entdeckt.

Neben den neuen Fatalities bekommt „Mortal Kombat 1“ genau wie seine Vorgänger diverse DLC-Charaktere spendiert. In der vergangenen Woche erschien beispielsweise Omni-Man. Bisher erhielten allerdings nur Besitzer des ersten Kombat-Packs Zugriff auf den Neuzugang.

Wer Omni-Man einzeln erwerben möchte, wird sich noch bis zum kommenden Donnerstag, den 16. November 2023 gedulden müssen.

„Mortal Kombat 1“ ist für den PC, die PS5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich. Wie in der vergangenen Woche bestätigt wurde, verkaufte sich der blutige Fighting-Titel seit dem Release im September dieses Jahres bereits mehr als drei Millionen Mal.

Next week, you can access the Seasonal Fatalities bundle, which includes the Halloween, Thanksgiving, and upcoming Winter fatality.

Those who purchased the Halloween fatality will have access to the bundle at no extra cost.

We appreciate your feedback on all everything #MK1.

— Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) November 9, 2023