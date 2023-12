Brothers A Tale of Two Sons: Baldige Ankündigung eines Remakes zum rührenden Adventure?

Brothers A Tale of Two Sons:

Aktuellen Berichten zufolge arbeitet der Publisher 505 Games an einem Remake zum Starbreeze-Klassiker "Brothers: A Tale of Two Sons". Sollten sich die Angaben eines alten Bekannten bewahrheiten, dann erfolgt die offizielle Ankündigung bereits in dieser Woche.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag finden die The Game Awards 2023 statt, auf der wie in den vergangenen Jahren diverse Neuankündigungen vorgenommen werden.

Wie der für seine korrekten Vorhersagen bekannte Leaker „billbil-kun“ berichtet, wird auch 505 Games mit von der Partie sein. Entsprechen die Angaben von „billbil-kun“ den Tatsachen, dann wird der Publisher die The Game Awards nutzen, um ein Remake zum Adventure „Brothers: A Tale of Two Sons“ anzukündigen. Weitere Details nannte der Leaker nicht. Daher ist aktuell noch unklar, welcher Entwickler für die Neuauflage verantwortlich sein wird.

Auch ein mögliches Releasezeitfenster sowie die versorgten Plattformen wurde nicht genannt. Wir können im Fall der Fälle aber wohl von einer Veröffentlichung für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S ausgehen.

Fest steht bisher nur, dass 505 Games offenbar als Publisher des Remakes fungiert.

Das erste große Projekt von Josef Fares

In „Brothers: A Tale of Two Sons“ erleben wir die rührende Geschichte zweier Brüder. Um das Leben ihres Vaters zu retten, reisen die beiden durch eine von der nordischen Mythologie inspirierten Welt und stellen sich zahlreichen Gefahren und Herausforderungen. Für die Entwicklung von „Brothers: A Tale of Two Sons“ waren die Entwickler von Starbreeze verantwortlich, die sich später vor allem mit ihren Action-Titel einen Namen machten.

Als Director wiederum fungierte ein gewisser Josef Fares, der später das Indie-Studio Hazelight gründen und mit Coop-Titeln wie „A Way Out“ und „It Takes Two“ für Furore sorgen sollte. Während es sich bei den beiden Titeln der Hazelight Studios um reine Coop-Erfahrungen handelt, verstand sich „Brothers: A Tale of Two Sons“ als eine klassische Einzelspielererfahrung.

„Brothers: A Tale of Two Sons“ erschien ursprünglich im Jahr 2013. Mittlerweile ist das Adventure aber für zahlreiche Plattformen wie den PC, die PS3, die PS4, die Xbox 360, die Xbox One, die Switch oder iOS erhältlich.

Seinerzeit wurde das Adventure sowohl von der Fachpresse als auch der Gaming-Community sehr positiv aufgenommen. Vor allem der Soundtrack, die emotionale Geschichte und der künstlerische Stil von „Brothers: A Tale of Two Sons“ bescherten Starzbreeze diverse Preise und Auszeichnungen.

