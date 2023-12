The Game Awards 2023: 4K-Livestream und entmutigende Angabe zur Länge

The Game Awards 2023:

The Game Awards 2023 findet Ende der Woche statt. Der Livestream ist vorbereitet und kann gebookmarkt werden. Und auch zur Länge der Show gibt es eine neue Angabe.

Mit The Game Awards 2023 steht das letzte große Gaming-Event des Jahres bevor. Ausgestrahlt wird die Show hierzulande in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember 2023.

Neben der Vergabe der namensgebenden Awards können sich Zuschauer auf mehrere Spielvorstellungen und Enthüllungen einstellen, auch wenn das bisher inflationär eingesetzte Label “World Premiere” in den Hintergrund rücken soll.

The Game Awards 2023 im 4K-Livestream

Verfolgt werden kann das komplette Event via Livestream. Allerdings müssen Zuschauer reichlich Geduld aufbringen. The Game Awards 2023 hat eine voraussichtliche Länge von 2,5 bis 3 Stunden.

Spieler, die sich davon nicht abschrecken lassen, sind in der Lage, die Ankündigungen und Vorstellungen in einem 4K-Livestream zu verfolgen. Der entsprechende Player ist nachfolgend samt Countdown eingebettet.

Gestartet wird der Stream hierzulande am 8. Dezember 2023 um 1:15 Uhr. Eine Viertelstunde später beginnt die eigentliche Show.

Was können Zuschauer erwarten?

Auf die Frage, wie groß die Ankündigungen werden, gab der Produzent und Moderator Geoff Keighley keine präzise Antwort. Es sei schwer zu sagen. Allerdings fügte er hinzu: „Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei dem, was wir dieses Jahr machen. Ich denke, wir haben eine Menge cooler Sachen… neue Spiele, neue Teams, neue Welten, die ihr sehen werdet.“

“Baldur’s Gate 3” und “Warframe” werden im Rahmen der Show auftauchen. Und auch ein neuer Trailer zu “Death Stranding 2” darf erwartet werden, sofern die Hinweise der vergangenen Tage in die richtige Richtung gingen.

Sega wiederum hat eine mysteriöse Ankündigung vorbereitet, während Level Infinite und Sharkmob ein neues Projekt ankündigen. Zudem wird bei The Game Awards 2023 „Prince of Persia: The Lost Crown“ einen Auftritt haben.

The Game Awards 2023: Welches Spiel ist euer Game of the Year?

Welche Spiele und Entwickler die Chance haben, zum Jahresabschluss mit einem der begehrten Awards ausgezeichnet zu werden, verrät die Liste der Nominierungen. Auch Spieler können sich diesmal beteiligen – beispielsweise beim Publikumspreis. Die Abstimmung startete gestern in die dritte und damit letzte Runde.

The Game Awards findet in diesem Jahr wieder zu einer ungünstigen Zeit statt. Werdet ihr euch die Show dennoch live anschauen?

