The Game Awards 2023: Abstimmung für Players-Voice-Award gestartet – Finale Runde

The Game Awards 2023 umfasst eine Kategorie, in der Spieler ihr favorisiertes Spiel des Jahres wählen. Die Abstimmung hat begonnen, wobei die erste Runde 30 nominierte Games umfasst.

Update von 4. Dezember 2023: In der heute gestarteten dritten und letzten Runde des Publikumsabstimmung stehen nur noch fünf Spiele zur Auswahl, denen eine Stimme gegeben werden kann. Weiterhin mit dabei sind „Marvel’s Spider-Man 3“ und „Baldurs Gate 3“.

Die Spiele der finalen Runde:

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Genshin Impact

Marvel’s Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Das Spiel mit den meisten Stimmen wird bei The Game Awards 2023 prämiert.

Update von 1. Dezember 2023: Die zweite Runde der Publikumsabstimmung wurde gestartet. Diesmal sind nur noch zehn Games dabei, von denen von Spielern bis zu fünf gewählt werden können.

Das heißt, zehn Spiele flogen nach der ersten Runde raus. Nicht weiter geschafft haben es zum Beispiel „Starfield“ aus dem Hause Bethesda und „Diablo 4“ von Blizzard.

Mit dabei sind weiterhin:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Genshin Impact

Hogwarts Legacy

Honkai: Star Rail

Lies of P

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Meldung vom 28. November 2023: Die Nominierungen für The Game Awards 2023 sorgten in diesem Jahr einmal mehr für Diskussionen, die nach der Bekanntgabe der Gewinner nicht enden werden. Allerdings haben auch Spieler einen kleinen Einfluss auf die Ergebnisse. Ihre Stimmen fließen mit einem Anteil von 10 Prozent in die Wahl ein, beispielsweise beim Game of the Year.

Eine weitere Kategorie namens „Players Voice“ orientiert sich hingegen vollständig an der Meinung der Spieler, auch wenn es zu einer Vorauswahl kam. Die Voting-Phase der ersten Runde wurde inzwischen gestartet.

So funktioniert die Players-Voice-Abstimmung

In der ersten Runde stehen 30 Spiele zur Auswahl, von denen Teilnehmer bis zu zehn Games wählen können. Die zehn Spiele mit den meisten Stimmen kommen in die nächste Runde, in der es zu weiteren Beschränkungen kommt. Hier werden bis zu fünf Stimmen vergeben, bevor aus den fünf Favoriten in der letzten Runde ein Gewinner hervorgeht.

Der Rundenplan:

Runde 1: 27. November um 18 Uhr bis 30. November um 3 Uhr

27. November um 18 Uhr bis 30. November um 3 Uhr Runde 2: 30. November um 18 Uhr bis 3. Dezember um 6 Uhr

30. November um 18 Uhr bis 3. Dezember um 6 Uhr Runde 3: 4. Dezember um 18 Uhr bis 6. Dezember um 3 Uhr

Der Gewinner der finalen Runde wird live bei The Game Awards 2023 bekanntgegeben.

Diese Spiele können den Players-Voice-Award gewinnen

Die 30 vorausgewählten Spiele für den Spieler-Award bieten eine bunte Mischung aus neuen und älteren Titeln sowie Erweiterungen.

“Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ ist dabei. Gleiches gilt für Service-Spiele wie “GTA Online” und “Fortnite”. Ebenfalls ist “Baldur’s Gate” vertreten. Der Larian-Titel hat gute Chancen auf den Award für das beste Spiel des Jahres.

Liste der Players-Choise-Nominierungen:

Alan Wake 2

Apex Legends

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Baldur’s Gate 3

Counter-Strike 2

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Destiny 2

Diablo 4

Final Fantasy 16

Fortnite

Genshin Impact

GTA Online

Hi-Fi Rush

Hogwarts Legacy

Honkai: Star Rail

League of Legends

Lies of P

Marvel’s Spider-Man 2

Minecraft

Mortal Kombat 1

No Man’s Sky

Octopath Traveler 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Valorant

Warframe

The Game Awards 2023: Die Nominierten aller Kategorien

Die Ausstrahlung der Game Awards wird hierzulande in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember 2023 stattfinden und kann via Livestream verfolgt werden. Versprochen werden neben der Bekanntgabe der diesjährigen Gewinner ebenfalls allerlei Spielevorstellungen und Ankündigungen.

Das inflationär eingesetzte Label “Weltpremiere” soll in dieser Jahr nicht in diesem Umfang zum Einsatz kommen.

Weitere Meldungen zu The Game Awards 2023.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren