The Game Awards 2023: Weltpremieren, Umfang und Remake-Kategorie-Verzicht – Infos zur Show

In der kommenden Woche werden die Game Awards 2023 verliehen. Gleichzeitig kommt es zu allerlei “Weltpremieren”, die in diesem Jahr offenbar ein anderes Label erhalten. Auch zum Umfang gibt es Angaben.

The Game Awards kehrt in diesem Jahr zurück. Und wie wir inzwischen wissen, soll die Veranstaltung sicherer werden, sodass es Zuschauern möglichst nicht gelingt, die Bühne zu stürmen.

Doch auch in anderen Bereichen kommt es zu Änderungen. So möchte der Produzent und Moderator Geoff Keighley in der neuen Ausgabe von The Game Awards vom Label “Weltpremiere” abweichen, da es immer wieder zu Verwirrungen kam.

Was ist eine Weltpremiere?

Auf die Frage eines Zuschauers nach der Anzahl der „Weltpremieren“ erklärte Keighly in einer am Wochenende veranstalteten Frage- und Antwortrunde, dass er eine solche Zahl nicht nennen können.

Der Moderator ergänzte: “Außerdem, was ist eine Weltpremiere? […] Wir sind irgendwie davon abgekommen, weil sich alles um die Frage dreht: Ist es ein erster Blick? Ist es eine Ankündigung? usw. Wir betrachten das alles als großartige Spielinhalte.“

The Game Awards 2023: Die Nominierten in der Übersicht

Unabhängig von der genauen Bezeichnung wollte Keighley nicht auf die Anzahl eingehen, auch wenn er sie kennen würde. Als Grund nannte der die möglichen Auswirkungen im Internet.

“Ich möchte keine Zahl nennen, weil sie dann im Internet nachhallen würde…“, erklärte der Moderator und verwies darauf, dass die Show im Vorjahr hinsichtlich der Anzahl von Spielvorstellungen als gute Referenz dient.

Wie lang wird die Show sein?

Auch auf die Länge der Show ging Keighley in der Fragerunde ein. So werde The Game Awards 2023 hinsichtlich des Umfangs in etwa mit dem Vorjahr vergleichbar sein, mit einer etwas kürzeren Laufzeit.

“Letztes Jahr waren wir etwas kürzer, oder wir haben es versucht. Aber dann hat sich Chris Judge mit seiner Rede viel Zeit gelassen. Wahrscheinlich wird die Show ähnlich wie letztes Jahr sein, nur etwas kürzer”, so Keighley.

The Game Awards wird hierzulande in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember 2023 ausgestrahlt. Einige Themen sind bereits bekannt, darunter der Xbox-Termin von “Baldur’s Gate 3”, das nächste große Update für “Warframe” und die nächste Saison von “Crash Team Rumble”. Auch Hideo Kojima dürfte wieder vor Ort sein.

Warum gibt es keine Remake/Remaster-Kategorie?

Ein weiterer Punkt des Gesprächs waren die Kategorien, die in diesem Jahr erneut für Kritik sorgten. So bemängeln viele Spieler unter anderem den Verzicht auf eine Remake/Remaster-Kategorie. Laut Keighley müsse dabei die Frage bedacht werden, ob es jedes Jahr fünf tolle Spiele gibt, die in diese Kategorie fallen würden.

„In manchen Jahren gibt es welche – dieses Jahr gab es ein paar tolle Remakes, Resident Evil 4 ist natürlich für das Spiel des Jahres nominiert. Dead Space, ein Haufen anderer guter Remakes, die dieses Jahr herauskamen. Und die Frage ist dann auch, ob diese Remakes nicht für das Spiel des Jahres in Frage kommen?“, so Keighley.

Special: Reboot, Remake, Remaster & Reimagining – Das sind die Unterschiede

Auch wenn es in diesem Jahr keine Remake/Remaster-Kategorie gebe, sei es „definitiv etwas, worüber wir jedes Jahr sprechen und versuchen, den besten Weg zu finden, um das zu tun“.

