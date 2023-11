The Game Awards 2023: Erhöhte Security soll erneuten Bühnensturm verhindern

The Game Awards 2023:

Laut Geoff Keighley werden die Sicherheitsmaßnahmen auf den The Game Awards noch einmal verstärkt. Ein Schritt, mit dem verhindert werden soll, dass es genau wie im vergangenen Jahr zu einem Bühnensturm kommt.

Im Rahmen seiner letzten Events sah sich Produzent und Moderator Geoff Keighley in der näheren Vergangenheit gleich mehrfach mit unerfreulichen Zwischenfällen konfrontiert.

Auch wenn diese unter dem Strich glimpflich abliefen, offenbarten sie doch deutliche Mängel im Bereich der Sicherheitsmaßnahmen. Kurz vor dem Start der diesjährigen The Game Awards im nächsten Monat versicherte Keighley, dass die Verantwortlichen der Security aus den letzten Zwischenfällen entsprechende Lehren gezogen haben.

Mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen möchten die Veranstalter verhindern, dass sich ein Bühnensturm wie auf den The Game Awards 2022 oder dem Opening Night Live-Event zur Gamescom 2023 wiederholt.

Während auf den The Game Awards 2022 eine Dankesrede von Hidetaka Miyazaki, dem Director hinter „Elden Ring“, unterbrochen wurde, stürmte auf dem Opening Night Live 2023-Event ein Flitzer die Bühne und befragte Keighley nach möglichen Informationen zu „GTA 6“.

Die Security reagierte in beiden Fällen umgehend und entfernte die Störer von der Bühne.

Die Sicherheit steht an erster Stelle

Die Frage, ob die Verantwortlichen der Security auf weitere Vorfälle dieser Art vorbereitet sind, beantwortete Keighley wie folgt: „Ja, das sind wir. Wir möchten nicht zu öffentlich über diese Dinge sprechen, einfach weil es um Sicherheit geht. Wir haben definitiv Pläne. Wir tun alles, um mich sicher zu halten. Aber auch alle, die die Show anschauen, das Publikum, die Teilnehmer und alles. Das ist auf jeden Fall etwas, worüber wir nachdenken.“

„Glaub mir, das ist etwas, das für uns oberste Priorität hat. Aber wir möchten auch eine großartige Show machen, die diese Spiele feiert und unsere Liebe zu Videospielen feiert. Das ist auch etwas Wichtiges, woran man denken sollte. Aber ja, ich schätze die Sorge diesbezüglich.“

In diesem Jahr finden die The Game Awards am 7. Dezember statt. Gekürt werden zum einen natürlich die besten Spiele des Jahres 2023. Die komplette Liste der Nominierten findet ihr hier.

Zudem ist wie gehabt mit diversen Ankündigungen und Überraschungen zu rechnen.

Quelle: Videogames Chronicle

