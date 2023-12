The Game Awards 2023: Ankündigung mehrerer neuer Marken geplant?

Auch in diesem Jahr dürfen wir uns im Rahmen der The Game Awards wohl auf die eine oder andere Neuankündigung einstellen. Wie Jeff Grubb in Erfahrung gebracht haben möchte, sollen gleich mehrere neue Marken vorgestellt werden.

In dieser Woche findet mit den von Geoff Keighley moderieren The Game Awards das letzte große Event des Videospieljahres 2023 statt. Zum einen kommt die Branche hier zusammen, um die besten Spiele des Jahres zu küren.

Genau wie es in den vergangenen Jahren der Fall war, dürfen wir uns 2023 zudem auf die eine oder andere Neuankündigung freuen. Geht es nach dem Giant Bomb-Journalisten und Industrie-Insider Jeff Grubb, dann kommen in diesem Jahr vor allem Spielerinnen und Spieler auf ihre Kosten, die sich für neue Marken interessieren.

Laut Grubb handelt es sich bei einem nicht zu unterschätzenden Anteil der Ankündigungen, die auf den The Game Awards 2023 vorgenommen werden, nämlich um neue Marken beziehungsweise IPs.

Zudem spricht Grubb davon, dass er sich hier in erster Linie auf Titel von Third-Party-Entwicklern bezieht. Oder anders ausgedrückt: Beim Großteil der vorgestellten neuen Marken dürfte es sich um Multiplattform-Produktionen handeln.

Worauf dürfen wir uns freuen?

Näher ins Detail ging Grubb bei seinen Angaben nicht. Allerdings deuteten in den letzten Wochen diverse Publisher und Entwickler Neuankündigungen auf den The Game Awards 2023 an. Beispielsweise versandte Sega kürzlich einen Teaser an Content-Creator, mit dem das Unternehmen auf das in Kürze stattfindende Event verwies und von einer „neuen Ära“ sprach.

Auch Microsoft deutete kürzlich an, dass das Unternehmen die The Game Awards 2023 in dieser Woche für Neuankündigungen nutzen wird. Unklar ist aktuell aber noch, ob sich der Redmonder Software-Riese hier auf Videospiele bezog. Denkbar wäre auch, dass Microsoft auf dem Event neue Hardware vorstellt.

So erreichte uns im September ein Leak, in dem von einer überarbeiteten Digital-only-Version der Xbox Series X und einem überarbeiteten Xbox-Controller die Rede war. Und wir erinnern uns: Im Jahr 2019 stellte Microsoft auf den The Game Awards erstmals das Design der Xbox Series X vor.

In diesem Jahr finden die The Game Awards am 7. Dezember statt.

