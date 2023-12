Call of Duty: Season 1 gestartet – alle wichtigen Neuerungen im Überblick

Call of Duty:

Die erste Season von "Modern Warfare 3" und "Warzone" hat am heutigen Mittwoch begonnen. Damit kommt ein Haufen neuer Inhalte hinzu, wovon wir das Wichtigste im Artikel aufgelistet haben.

Season One ist hierzulande seit 18 Uhr verfügbar! Ladet euch jetzt das neue „Call of Duty“-Update herunter, um auf die neuen Inhalte zuzugreifen.

Alle wichtigen neuen Dinge für „MW3“ und „Warzone“ zeigt diese Roadmap:

3 Maps

Meat: Eine kompakte Map, die in einem Schlachthaus angesiedelt ist. Ab sofort dauerhaft in einer eigenen Playlist spielbar.

Eine kompakte Map, die in einem Schlachthaus angesiedelt ist. Ab sofort dauerhaft in einer eigenen Playlist spielbar. Greece: Hier dient eine idyllische Küstenstadt als Schauplatz.

Hier dient eine idyllische Küstenstadt als Schauplatz. Training Facility: Eine Map speziell für den neuen Gunfight-Modus.

2 Modi

Alles oder nichts: Die Spieler starten mit einer leeren Pistole und Wurfmessern. Perks verdienen sie sich durchs Eliminieren anderer Spieler und indem sie möglichst lange überleben.

Die Spieler starten mit einer leeren Pistole und Wurfmessern. Perks verdienen sie sich durchs Eliminieren anderer Spieler und indem sie möglichst lange überleben. Gunfight: Zwei Duos bekämpfen sich über mehrere Runden auf kleinen Maps. Wer als Erstes das Rundenlimit erreicht, hat gewonnen.

3 Waffen

RAM-7: Kompaktes Sturmgewehr, das auf 5,56-Patronen verschießt. Freischaltbar über Sektor A7 des Battle Pass.

Kompaktes Sturmgewehr, das auf 5,56-Patronen verschießt. Freischaltbar über Sektor A7 des Battle Pass. XRK Stalker: Taktische Sniper im Kaliber .50, die sich über den A4-Sektor freischalten lässt.

Taktische Sniper im Kaliber .50, die sich über den A4-Sektor freischalten lässt. Stormender: Hochmodernes Waffensystem, mit dem sich taktische Ausrüstung und andere Elektrogeräte ausschalten lassen. Schaltet ihr im A12- Sektor frei.

Mehrere Waffenaufsätze

JAK Purifier: Ein Flammenwerfer unter dem Lauf.

Ein Flammenwerfer unter dem Lauf. JAK Ettin Double Barrel Kit: Zwei übereinanderliegende Gewehrläufe, die gleichzeitig feuern. Nur für die Maschinenpistole AMR9.

Zwei übereinanderliegende Gewehrläufe, die gleichzeitig feuern. Nur für die Maschinenpistole AMR9. JAK Thunder LMG Kit: Ein LMG-Umbau-Kit, das ein großes Magazin mitbringt und euch schneller feuern lässt. Nur für das Kampfgewehr Sidewinder.

Ein LMG-Umbau-Kit, das ein großes Magazin mitbringt und euch schneller feuern lässt. Nur für das Kampfgewehr Sidewinder. JAK BRB: Sorgt für deutlich weniger Rückstoß, dafür seid ihr länger auf der Minimap sichtbar.

Sorgt für deutlich weniger Rückstoß, dafür seid ihr länger auf der Minimap sichtbar. JAK Bullseye & JAK Glassless Optic: Neue Visier, das ein außergewöhnlich klares Sichtfeld bietet.

Neue Visier, das ein außergewöhnlich klares Sichtfeld bietet. JAK Signal Burst: Dieses Umrüst-Kit für das Sturmgewehr Holger 556 bringt einen Vier-Schuss-Burst mit sich.

Dieses Umrüst-Kit für das Sturmgewehr Holger 556 bringt einen Vier-Schuss-Burst mit sich. JAK Beholder Rifle Kit: Langer, schwerer Lauf, der die Reichweite steigert. Außerdem verbesserte Rückstoßkontrolle. Nur für die Handkanone TYR.

Langer, schwerer Lauf, der die Reichweite steigert. Außerdem verbesserte Rückstoßkontrolle. Nur für die Handkanone TYR. JAK Headhunter Carbine Conversion: Führt bei der Rival-9 einen Drei-Schuss-Burst ein.

Neue Operator sind ebenfalls am Start – genauso wie ein neuer Battle Pass. Des Weiteren hat das Entwicklerteam ein paar nützliche Funktionen eingeführt. Zum Beispiel werden die Lebens- und die Ausdauerleiste jetzt mittels dynamischen Balken visualisiert. Zudem gehören zahlreiche Bugs fortan der Vergangenheit an.

Weiterer Story-Akt und mehr für den Zombiemodus

Im Zombiemodus sind jetzt der vierte Akt sowie eine weitere Story-Mission spielbar. Zusätzlich könnt ihr euch den Herausforderungen der Dark Aether Rifts stellen, wofür ihr aber zuerst Siegel finden müsst. Auch neu ist die Wunderwaffe V-R11, womit ihr Zombies und menschliche Gegner in Verbündete verwandeln könnt.

Ansonsten sind noch diese drei neuen Gegenstände erwähnenswert:

Hundeknochen: Beschwört als Begleiter den stärksten freundlichen Höllenhund.

Beschwört als Begleiter den stärksten freundlichen Höllenhund. Goldene Rüstungsplatte: Ersetzt den Rüstungsträger mit Platten, die sich von selbst reparieren und einem dazu noch Schadensresistenzen verleihen.

Ersetzt den Rüstungsträger mit Platten, die sich von selbst reparieren und einem dazu noch Schadensresistenzen verleihen. Ätherklinge: Ein spezielles Wurfmesser, das wie ein Boomerang funktioniert.

Neues Schlachtfeld für Warzone

Die Verantwortlichen haben noch eine zweite Roadmap bereitgestellt, die sich auf „Warzone“ konzentriert. Schaut hier:

Urzikstan ist da! Im Zombiemodus durften die Spieler die neue Karte bereits erkunden, jetzt ist sie auch im Free-2-Play-Shooter verfügbar. Diese Umgebung ist 20 Prozent kleiner als Al-Mazrah, weshalb kürzere Runden zu erwarten sind. Einen Trailer dazu veröffentlichte Activision schon am Montag.

Genau wie damals auf Verdansk dreht ein Zug seine Runden durch die Landschaft. In den verschiedenen Waggons befinden sich eine Kaufstation, ein Drohnenturm, ein Munitionsdepot und eine legendäre Vorratskiste. Außerdem halten Seilrutschen Einzug, mit denen ihr euch schneller fortbewegen könnt.

Wenn ihr sterbt, findet ihr euch in einem brandneuen Gulag wieder. Dank eines symmetrisches Layouts haben beide Kämpfer die gleiche Chance, sich neu zu positionieren. Regelmäßig finden hier Events statt, wie beispielsweise „Go Again“. In diesem Fall kriegt ihr eine weitere Chance, wenn ihr verloren habt. Übrigens findet ihr immer Loot in der Umgebung, weshalb ihr nicht auf der Stelle verharren solltet.

Wirklich alle Neuerungen und Verbesserungen der neuen „Call of Duty“-Season würde definitiv den Rahmen sprengen. Deshalb haben wir uns auf die wichtigsten Inhalte beschränkt. Alle Änderungen im Detail verraten euch die umfangreichen Patch Notes. Activision veröffentlichte jedenfalls einen Artikel für „Modern Warfare 3″ und einen für „Warzone„.

