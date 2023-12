No Man’s Sky: Sichert euch die Belohnungen – Ausgewählte Expeditionen kehren zurück

Wie die Entwickler von Hello Games bekannt gaben, werden vier Expeditionen von "No Man's Sky" in den kommenden Wochen zurückkehren. Damit habt ihr die Möglichkeit, euch seinerzeit verpasste Belohnungen zu sichern.

In einer Mitteilung an die Community gaben die Entwickler von Hello Games bekannt, dass es in der Welt von „No Man’s Sky“ auch weiterhin einiges zu tun gibt.

Demnach bringt das Studio in den kommenden Wochen vier Expeditionen zurück und bietet euch die Möglichkeit, euch seinerzeit verpasste Belohnungen zu sichern. Los ging es mit dem Start der Expedition „Utopia“, die noch bis zum 15. Dezember stattfindet. Abgelöst wird diese am gleichen Tag von der „Singularity“-Expedition, die ihr bis zum 22. Dezember in Angriff nehmen könnt.

Am 22. Dezember wiederum startet „Cartographers“. Die bis zum 29. Dezember zur Verfügung stehende Expedition fand erstmals im Jahr 2021 statt und feiert pünktlich zu den Feiertagen ein Comeback.

Den Schlusspunkt setzt die Expedition „Voyager“, der ihr euch vom 29. Dezember bis zum 8. Januar 2024 stellen könnt.

Diese Belohnungen warten euch euch

Die Expeditionen boten nicht nur Missionen, Herausforderungen und Geschichten, die euch das Universum von „No Man’s Sky“ aus einem ganz neuen Blickwinkel präsentierten. Des Weiteren konntet ihr euch mit dem Abschluss der Herausforderungen diverse exklusive Belohnungen sichern.

Schließt ihr „Singularity“ erfolgreich ab, dann wandern beispielsweise kosmetische Extras für Roboter-Charaktere in euer Inventar. „Cartographers“ hingegen lockt mit Belohnungen wie dem „Exotischen Flügelpaket“ oder einem neuen Raumschiff in Form der „Golden Vector“.

Wie Hello Games im Rahmen der The Game Awards 2023 bestätigte, plant das Studio nicht nur weitere Inhalte und Überraschungen für „No Man’s Sky“. Des Weiteren kündigte das Indie-Studio die laufenden Arbeiten an einem neuen Projekt an. Dieses trägt den Namen „Light No Fire“ und soll ähnlich ambitioniert und umfangreich ausfallen wie „No Man’s Sky“.

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich. Auf dem PC sowie den Konsolen der aktuellen Generation warten diverse technische Verbesserungen wie massiv reduzierte Ladezeiten, eine optimierte Grafik, eine stabilere Framerate oder eine höhere Spieleranzahl im Multiplayer.

