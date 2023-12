Hideo Kojima: Doku erscheint auf Disney+ und Anspielungen in OD-Trailer

Im Juni dieses Jahres präsentierte Kojima Productions den Trailer zu „Connecting Worlds“. Das ist eine Dokumentation, die euch einen Einblick in die Arbeit von Hideo Kojima gibt. Besonders die Entwicklung von „Death Stranding“ steht im Fokus, weshalb sein Entwicklerstudio hierfür mit den PlayStation Studios zusammenarbeitet hat

Nun steht fest, wann die Doku ausgestrahlt wird: Im Frühjahr 2024 ist es so weit. Der genaue Termin steht aber noch aus.

Hierbei handelt es sich um eine exklusive Ausstrahlung von Disney+. Wollt ihr die Dokumentation über das Entwickler-Genie sehen, müsst ihr also ein Abonnement vorweisen können, das mindestens 5,99 Euro im Monat kostet.

Verweise zu Silent Hill und P.T. im OD-Trailer

Abgesehen von seiner Dokumentation bringt Kojima in naher Zukunft „Death Stranding 2“ und „OD“ heraus. Letzteres ist ein Xbox-exklusives Projekt, das auf den vergangenen Game Awards vorgestellt wurde.

Im Ankündigungstrailer haben aufmerksame Fans interessante Andeutungen entdeckt, die sich auf „Silent Hill“ beziehen. So ist Kojima nicht nur durch die Tür der „P.T.“-Demo auf die Bühne gekommen, sondern hat diese auch im Trailer versteckt. Ihr könnt sie in den Augen von Sophia Lillis ab der ersten Minute sehen.

Zudem sind im Mund von Udo Kier, dem anderen Schauspieler, mehrere Buchstaben zu sehen. Diese erscheinen nur für den Bruchteil einer Sekunde, weshalb ihr die Geschwindigkeit auf 0,25 setzen müsst. Jedenfalls zeigen sich die Buchstaben bei 00:39, 00:42, 00:44, 00:46 und 00:52.

Durch die Zusammensetzung dieser Buchstaben ergibt sich das Atami. Das ist eine Stadt in der Präfektur Shizuoka, die in der japanischen Sprache mit zwei Wörtern ausgedrückt wird. Diese zwei Wörter bedeuten wörtlich übersetzt „Silent“ und „Hill“ – der Name von Konamis weltbekannter Horror-Reihe.

Bis ihr ein neues „Silent Hill“ spielen dürft, sollte nicht mehr allzu viel Zeit vergehen. Denn schon länger arbeitet das Bloober Team an einem Remake zu „Silent Hill 2“, dessen Entwicklung laut dem letzten Status-Update gut vorangeht. Einen neuen Trailer gab es allerdings schon seit der Enthüllung im Oktober 2022 nicht zu sehen.

