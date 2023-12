No Man’s Sky: Update 4.46 behebt Abstürze und liefert Verbesserungen für PSVR2

In diesen Tagen kehren nicht nur ausgewählte Expeditionen in die Welt von „No Man’s Sky“ zurück und können ein weiteres Mal bestritten werden.

Darüber hinaus gab Hello Games bekannt, dass ab sofort das Update auf die Version 4.46 zur Verfügung steht. Mit diesem nahmen sich die Entwickler zum einen diverser Fehler an, die in vereinzelten Fällen in einem Absturz des Spiels gipfeln konnten. Des Weiteren wurde ein selten auftretendes Problem behoben, das dazu führen konnte, dass auf der Galaxienkarte mehrere „Aktuelle Mission“-Pfade angezeigt wurden.

Gleichzeitig wird mit dem Update auf die Version 4.46 die allgemeine Erfahrung bei der Nutzung von PlayStation VR2 optimiert. Hier soll nicht nur das mitunter flackernde Logo des Spiels der Vergangenheit angehören.

Hinzukommen eine optimierte Latenz des Eye-Trackings für das Foveated-Rendering oder allgemeine Verbesserungen im Bereich des Foveated-Renderings.

Alle weiteren Details zum Update 4.46 entnehmt ihr dem angehängten Changelog.

Das Update 4.46 in der Übersicht

Behoben: Ein Problem wurde behoben, bei dem das Multi-Tool beim Starten grün statt orange sein konnte.

Behoben: Ein seltenes Problem wurde behoben, das Frachter dazu veranlassen konnte, den Spieler anzurufen, wenn er sich nicht in einem Sternenschiff befand.

Behoben: Ein Problem wurde behoben, bei dem Multi-Tools im UI zu klein erschienen.

Behoben: Ein Problem wurde behoben, bei dem der Umgang mit dem Quicksilver Synthesis Companion schwierig war.

Behoben: Ein seltenes Problem wurde behoben, bei dem mehrere „Aktuelle Mission“-Pfade auf der Galaxiekarte angezeigt wurden.

Behoben: Ein Problem wurde behoben, das es Spielern ermöglichen konnte, die Raum anomalie an unangemessenen Orten herbeizurufen.

Behoben: Eine Reihe von Problemen mit der Multi-Tool-Nachladeanimation wurde behoben.

Behoben: Ein Problem wurde behoben, das verhinderte, dass ByteBeat-Songs und Nachrichtenmodulnachrichten ordnungsgemäß als Teil einer Basis hochgeladen wurden.

Eine Multiplayer-Statusmeldung wird jetzt gesendet, wenn eine Kreatur gefüttert wird.

Die Havok-Implementierung wurde auf 2023 aktualisiert.

Unterstützung für chinesischen, koreanischen, japanischen, russischen und ukrainischen Text im Multiplayer-Chat wurde hinzugefügt.

Behoben: Ein Problem wurde behoben, das dazu führen konnte, dass verlassene Frachter auf Mac nicht zugänglich waren.

Behoben: Ein Problem wurde behoben, das verhinderte, dass die Geländeveränderung auf Mac korrekt funktionierte.

Behoben: Ein Problem, das die Performane auf Intel-basierten Macs mit AMD-Grafikchips beeinträchtigte, wurde behoben.

Eine Reihe von Problemen im Zusammenhang mit der Texturstreaming auf Mac wurde behoben.

Eine signifikante visuelle Verbesserung bei der Partikelrendering auf der Nintendo Switch wurde eingeführt.

Eine Reihe von signifikanten visuellen Verbesserungen und Performance-Optimierungen für FSR2 auf der Switch wurden eingeführt.

Eine Reihe von Problemen beim Aufnehmen von Screenshots im Fotomodus auf der Switch wurde behoben.

Eine Reihe von Problemen mit der fovealen Darstellung von Geländebearbeitungen auf PSVR2 wurde behoben.

Die Latenz der Eye-Tracking-Fovealen Darstellung auf PSVR2 wurde verbessert.

Eine Reihe von Problemen mit der fovealen Darstellung von Partikelsystemen auf PSVR2 wurde behoben.

Ein Problem wurde behoben, das Flackern auf dem Logo- und Legal-Hinweisbildschirm beim Booten auf PSVR1 und PSVR2 verursachen konnte.

Ein PCVR-Eingabeproblem, das Spieler daran hinderte, in den Baumodus zu tippen, wurde behoben.

Eine Reihe von Steuerungsproblemen bei Verwendung eines Windows Mixed Reality VR-Headsets wurde behoben.

Eine Performance-Optimierung für den PC im Zusammenhang mit Shader-Management wurde eingeführt.

Eine signifikante Speicheroptimierung wurde eingeführt.

Eine Optimierung für Spieleranimationen wurde eingeführt.

Ein Absturz im Zusammenhang mit der Netzwerkkommunikation wurde behoben.

Ein seltener Absturz im Zusammenhang mit der Knotenhierarchie wurde behoben.

Ein seltener Absturz beim Beenden des Spiels auf dem Bildschirm zur Auswahl des Speicherstands wurde behoben.

Ein seltener Absturz im Zusammenhang mit Animation wurde behoben.

Ein seltener Absturz im Zusammenhang mit dem Laden von Metadaten wurde behoben.

Eine Reihe seltener Abstürze im Zusammenhang mit der Speicherzuweisung wurde behoben.

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich. Wie Hello Games auf den The Game Awards 2023 bekannt gab, arbeitet das Indie-Studio derzeit an einem neuen ambitionierten Projekt.

Die ersten Details zu diesem haben wir hier für euch zusammengefasst.

