Sea of Stars: Entwickler entfernen NPC nach Betrugsvorwürfen

Der YouTuber Jirad Khalil, besser bekannt unter dem Namen "The Completionist", sieht sich derzeit mit Betrugsvorwürfen konfrontiert. Die Entwickler von "Sea of Stars" haben sich darum dazu entschlossen, seinen Cameo-Auftritt in dem Indie-Spiel herauszupatchen.

Das Retro-RPG „Sea of Stars“ war in diesem Jahr ungemein erfolgreich. Obwohl der Titel sowohl für Abonnenten von PlayStation Plus als auch im Xbox Game Pass verfügbar gemacht wurde, übertraf das Rollenspiel in der ersten Woche schon sein Jahresverkaufsziel. Darüber hinaus wurde „Sea of Stars“ bei den zurückliegenden Game Awards 2023 als bestes Indie-Spiel ausgezeichnet.

Nun schreiten die Entwickler von Sabotage jedoch ein und entfernen einen NPC aus dem Spiel. Dieser ist dem YouTuber „The Completionist“ nachempfunden, gegen den in den letzten Tagen Vorwürfe des Betrugs erhoben wurden.

NPC wird nach Kontroverse per Patch entfernt

Bei dem speziellen NPC handelt es sich um „Jirard the Constructionist“, den die Spieler in Mirth antreffen können. Der Charakter ist Jirad Khalil nachempfunden, zu dem die Entwickler bislang eine enge Verbindung pflegten. Gegen den YouTuber wurden nun jedoch konkrete Anschuldigungen erhoben, er habe Spenden seiner Wohltätigkeitsorganisation Open Hands, die der Erforschung von Demenz dienen sollte, nicht weitergeleitet. Stattdessen sollen rund 600.000 US-Dollar, die für den wohltätigen Zweck gesammelt wurden, jahrelang einbehalten worden sein. Der YouTuber hat kürzlich angegeben, dass dies ohne böswillige Absicht geschah. Das Geld solle tatsächlich gespendet werden, nachdem man „nach der richtigen Stiftung gesucht habe, an die man das Geld senden könne“.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Related Posts

„Ein kleiner Patch wird auf Steam veröffentlicht und bald auch für Konsolen zur Verfügung stehen, um den Baumeister-NPC in Mirth zu ersetzen“, meldeten sich unlängst die Entwickler von Sabotage Studio zu dem Thema zu Wort. „Wir sind zu dieser Entscheidung gekommen, nachdem wir die Ereignisse der letzten Wochen sorgfältig beobachtet haben. Obwohl es nicht unsere Aufgabe ist, ein Urteil zu fällen, machen wir es zu einer Priorität, einen positiven und optimistischen Raum aufrechtzuerhalten, der den Geist unserer Absichten widerspiegelt, seien sie kreativ oder nicht.“

Weiter gaben die Entwickler in ihrer Erklärung an: „Wie immer wissen wir eure Unterstützung zu schätzen und vertrauen darauf, dass ihr unsere Entscheidung respektiert, während ihr den Ton der Konversation im Einklang mit der Essenz dessen haltet, was unsere Spiele und unsere Community zu dem macht, was sie sind.“

Quelle: Forbes, Push Square

Weitere Meldungen zu Sea of Stars.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren