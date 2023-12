The Day Before: Server werden knapp einen Monat nach Launch abgeschaltet

The Day Before:

Hatten die Entwickler von Fntastic vor dem Launch von "The Day Before" noch große Reden geschwunden, geht nun anscheinend alles ganz schnell. Die Spielserver sollen bereits im Januar wieder abgestellt werden.

Die seltsame Saga rund um das angebliche MMO „The Day Before“ scheint nun sein endgültiges Ende zu finden. Nachdem das Spiel im Early Access auf Steam floppte und seinen Spielern nicht das bieten konnte, was von den Entwicklern versprochen wurde, sollen die Server bereits im Januar abgeschaltet werden.

Vor wenigen Tagen hatten die Entwickler bereits Rückerstattungen für die auf Steam erworbene Early-Access-Version von „The Day Before“ versprochen. Wer diese noch nicht eingefordert hat, soll sein Geld anscheinend bald automatisch von Valve zurückerhalten.

Nach dem Aus des Entwicklers verabschieden sich bald auch die Server

„The Day Before“ war nach seiner Ankündigung lange Zeit das meistgewünschte Spiel auf Valves Plattform Steam. Danach häuften sich allerdings Vorkommnisse, die die Nutzer an der Authentizität des Titels zweifeln ließen. Unter anderem wurde dem Studio vorgeworfen, bei seinem Gameplay-Video von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ geklaut zu haben. Darüber hinaus sorgte ein Markenrechtsstreit mit einer Kalender-App für Unglauben. Der Start auf Steam enttäuschte, denn „The Day Before“ war den Spielern zufolge gar nicht das angepriesene MMO, sondern ein Extraktions-Shooter.

„Wir bedauern, euch mitteilen zu müssen, dass die Entwicklungsfirma Fntastic ihren Betrieb offiziell eingestellt hat. The Day Before wird daher am 22. Januar 2024 eingestellt und die Server abgeschaltet“, heißt es in der Erklärung des Publishers Mytona. „Wie bereits kommuniziert, hat Mytona als Investor mit Steam zusammengearbeitet, um Rückerstattungen für alle Käufer des Spiels zu ermöglichen. Allen Nutzern, die ihren Kauf noch nicht zurückerstattet bekommen haben, wird Steam nun proaktiv die verbliebenen Spiele rückerstatten.“ Damit werden die Server von „The Day Before“ nach gerade einmal 45 Tagen im Early Access wieder abgestellt.

Zuletzt hatte ein ehemaliger Mitarbeiter von Fntastic angegeben, dass „The Day Before“ angeblich nie als MMO geplant war. Auch hätte das Team nicht gewusst, warum die Verantwortlichen den Titel als MMO-Projekt vorgestellt haben. Laut dem Mitarbeiter sollte das Spiel eine „Mischung aus Rust, DayZ und Escape from Tarkov“ darstellen.

