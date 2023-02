The Day Before: Entwickler einer Kalender-App bestätigt Rechtsstreit um den Namen

The Day Before:

Ende Januar räumten die Entwickler von Fntastic ein, dass der Survival-Shooter "The Day Before" aufgrund eines Rechtsstreits um den Namen verschoben werden musste. In der Zwischenzeit meldete sich der Entwickler der gleichnamigen Kalender-App zu Wort und bestätigte die rechtliche Auseinandersetzung mit dem russischen Studio.