The Day Before: Verzögerung war angeblich schon vor dem Markenrechtsstreit geplant

Vor wenigen Tagen erst gaben die Entwickler von Fntastic an, den Release des Survival-MMOs „The Day Before“ kurz vor der geplanten Veröffentlichung am 1. März noch einmal verschieben zu müssen. Als Grund wurde ein Rechtsstreit um den Namen genannt. So hätte sich eine Person kurz nach der Ankündigung von „The Day Before“ im Januar 2021 den Namen beim US-Patent- und Markenamt gesichert.

In einem Gespräch mit den Kollegen von IGN gaben die Fntastic-Mitbegründer Eduard und Aisen Gotovtsev nun an, dass die Verzögerung des Spiels schon vor dem Markenrechtsstreit geplant war. Dazu wies man die Betrugsvorwürfe aus der Community zurück.

Fntastic will „The Day Before“ definitiv veröffentlichen

„Wir hatten die Verzögerung des Spiels schon zuvor geplant und wollten es zusammen mit [Publisher] Mytona in einem 10-minütigen Gameplay-Video ankündigen“, so Fntastic gegenüber IGN. „Und ihr wisst alle, was dann passiert ist. Um auf der sicheren Seite zu sein und um sicherzustellen, dass es keine weiteren Verschiebungen gibt, haben wir zusammen mit dem Publisher den 10. November gewählt. In Anbetracht des Markenrechtsstreits ist das ein sicheres Datum.“

„The Day Before“ wurde nun bereits zum zweiten Mal verschoben. Die erste Verzögerung gab es wegen der Umstellung auf die Unreal Engine 5 . Die Entwickler geben sich zuversichtlich, den Markenrechtsstreit bis zum neuen Veröffentlichungsdatum gelöst zu haben und planen, die zusätzliche Zeit zu nutzen, um das Spiel weiter zu verbessern. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass das Problem gelöst werden kann, da wir starke juristische Partner haben“, so Fntastic. „Die zusätzliche Zeit wird es uns ermöglichen, uns besser auf die Veröffentlichung vorzubereiten und das Spiel insgesamt zu verbessern. Es wird noch ausgefeilter, optimierter und gehaltvoller werden.“

Die Behauptungen aus der Community, dass es überhaupt kein „The Day Before“ gebe und dies nur ein Scam sei, wiesen die Entwickler zurück. Diese Vorwürfe werden unter anderem im Subreddit zum Spiel und auf dem offiziellen Discord-Server laut. „Der Sturm wird sich irgendwann legen und die Zeit wird alles an seinen Platz bringen. Wenn das Spiel herauskommt, werden die Leute endlich die Wahrheit sehen“, so das Studio. „Aber während wir hier sind, sind wir dankbar für eine so fantastische Reise und dafür, dass ihr bei uns seid.“

