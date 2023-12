Fntastic: Nach großem Misserfolg – Studio hinter The Day Before macht dicht

Nach dem krachenden Misserfolg von "The Day Before" gibt Fntastic auf. Die Verantwortlichen teilten heute auf X/Twitter mit, das Studio zu schließen.

Das Entwicklerstudio hinter „The Day Before“ schließt seine Pforten! Warum sich die Verantwortlichen dazu entschieden haben, erklärten sie in einem heutigen Statement.

Grund für die Schließung ist der finanzielle Misserfolg des Survival-MMOs, das in Wirklichkeit gar keines ist. Daher fehlen den Entwicklern die Mittel, um weitermachen zu können.

„Wir haben all unsere Bemühungen, Ressourcen und Arbeitsstunden in die Entwicklung von The Day Before investiert, das unser erstes großes Spiel war. Wir wollten wirklich neue Patches veröffentlichen, um das volle Potenzial des Spiels zu zeigen, aber leider haben wir nicht die Mittel, um die Arbeit fortzusetzen“, steht unter anderem im Statement.

Hierbei ist es den Entwicklern wichtig darauf hinzuweisen: Während der Entwicklung wurde kein Geld von den Spielern genommen, da es weder Vorbestellungen noch Crowdfunding-Kampagnen gab.

Nach aktuellem Stand ist die Zukunft von „The Day Before“ und dem vorher veröffentlichten „Propnight“ ungeklärt. Die Server bleiben aber online. Im Übrigen waren einst Versionen für PS5 und Xbox Series X/S geplant, was sich jetzt natürlich erledigt hat.

Möglichkeiten falsch eingeschätzt

Gegen Ende des Statements heißt es: „Wir entschuldigen uns, wenn wir Ihre Erwartungen nicht erfüllt haben. Wir haben alles in unserer Macht stehende getan, aber leider haben wir unsere Möglichkeiten falsch eingeschätzt. Spiele zu entwickeln ist ein unglaublich anspruchsvolles Unterfangen.“

Zum Schluss zeigt sich Fntastic dankbar über jeden Supporter in den vergangenen Jahren. Es sei eine schwierige, aber auch fantastische Zeit gewesen. Nach acht Jahren ist ihre Reise nun vorbei.

Related Posts

Dass „The Day Before“ ein Flop ist, zeichnete sich auf Steam schnell ab. Mittlerweile sind ganze 80 Prozent der User-Rezensionen negativ. Jetzt, wo die Schließung des Studios verkündet wurde, verlangen viele Nutzer eine Rückerstattung für alle Käufer. Ob das passiert, ist jedoch zweifelhaft.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu Fntastic, The Day Before.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren