The Day Before: Survival-MMO floppt auf Steam

Nach einigen Verzögerungen ist Fntastics Survival-MMO "The Day Before" auf Steam in den Early Access gestartet. Die Nutzer bewerten den Titel derzeit jedoch als "äußerst negativ".

Das Survival-MMO „The Day Before“ ist auf Steam in den Early Access gestartet. Nach einigen Verzögerungen, unter anderem wegen eines Markenrechtsstreits, wurde der Titel von den Entwicklern von Fntastic am 7. Dezember 2023 mit einem frühen Zugang veröffentlicht. Das Studio will weiter an dem Shooter arbeiten und dabei das Feedback der Community entgegennehmen.

Die Meinung der Spieler zu „The Day Before“ fiel zum Start bislang jedoch nicht gerade gut aus. Von den derzeit über 10.000 abgegebenen Rezensionen waren gerade einmal 15 Prozent positiv. Damit steht das Game auf Steam bei einer Einschätzung von „äußerst negativ“ (Stand: 8. Dezember 2023, 13.15 Uhr).

Survival-MMO sei gar kein MMO, kritisieren die Spieler

Die Entwickler von Fntastic haben „The Day Before“ als „postapokalyptisches Open-World-MMO“ angepriesen. Wie einige enttäuschte Nutzer nun aber feststellen mussten, scheint das Spiel jedoch gar kein MMO, sondern ein Extraktions-Shooter zu sein. Dies steht im völligen Gegensatz zu dem, wie „The Day Before“ vor dem Early-Access-Lauch vermarktet wurde und wie es sogar im Steam Store und auf der offiziellen Webseite beschrieben wird.

„Ich habe mich riesig auf dieses Spiel gefreut, weil ich dachte, es sei ein MMO und kein extraktionsbasierter Shooter“, schrieb ein Nutzer auf dem offiziellen Discord-Server zum Spiel. „Die Tatsache, dass ich nicht einmal das spielen kann, was mir 2023 angepriesen wurde, ist ein Witz. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die Entwickler wissen, dass es ein extraktionsbasierter Shooter ist und sie es als ein völlig anderes Spielgenre bewerben, ist es mehr als enttäuschend.“

Wie die Spieler auf Steam angeben, handelt es sich bei „The Day Before“ derzeit um ein Spiel mit Lobbys, die um die 20 bis 35 Nutzer fassen. Diese werden auf die Map freigelassen, suchen nach Items und können sich gegenseitig ausschalten. Das Spiel besitzt keinen Timer, so dass die Spieler so lange auf der Karte verbleiben können, wie sie wollen. Danach ziehen sich zu einem Hub mit Händlern und Quests zurück.

„Das ist kein Open-World-MMO, sondern ein Shooter, bei dem es um kleine Gebiete geht“, schrieb ein Nutzer auf Steam. Ein anderer Spieler fragt sich, warum Fntastic es bislang nicht erwähnt hat, um was für ein Genre es sich bei „The Day Before“ handelt oder ob die Spieler es einfach falsch verstanden haben. Weitere Nutzer beschweren sich über den technischen Zustand des Spiels, die Grafik und die Performance. Zudem sollen zum Start viel zu wenig Server zur Verfügung gestanden haben.

