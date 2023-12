The Day Before: Kurz vor Early-Access-Release mit Botschaft an die Zweifler

The Day Before:

In wenigen Tagen soll "The Day Before" nach einer dramatischen Entwicklungszeit in den Early Access auf den PC gehen. Kurz vor dem Release melden sich nun die Entwickler von Fntastic mit einer Botschaft an die Zweifler.

Nach einigen Kontroversen und einer ganzen Reihe an Dramen soll das Survival-MMO „The Day Before“ nun wirklich am 7. Dezember in den Early Access auf den PC veröffentlicht werden. Da der Titel auch wieder auf Steam gelistet wird, rutschte er kurz vor der Veröffentlichung in die Top 3 der Wunschlisten-Charts und steht knapp hinter dem kommenden Free-to-Play-FPS „The Finals“ und vor „Hades 2“.

Vor dem Release von „The Day Before“ wenden sich nun die Entwickler von Fntastic mit einer „Offenbarung“ an die zukünftigen Spieler sowie an die Zweifler. Das Team würde keinen Groll hegen.

Spiel wurde auch für die gemacht, die nicht daran geglaubt haben, so die Entwickler

In einer Mitteilung auf Twitter richteten sich die Entwickler von Fntastic an die Community. „An unsere zukünftigen Spieler“, heißt es in dem Tweet, der einen Screenshot der „Offenbarung“ enthält. „Wir haben es für euch gemacht, damit ihr das Spiel genießt und es ein Fest wird. Gemeinsam werden wir das Spiel weiter verbessern und Inhalte hinzufügen.“ Fntastic richtet sich auch an diejenigen, „die nicht an den Entwickler geglaubt haben“: „Wir haben dieses Spiel auch für euch gemacht. Wir akzeptieren jede Art von Kritik und hegen keinen Groll gegen euch.“

Weiter gehen die Entwickler auch auf die Betrugsvorwürfe ein, die immer wieder während der Entwicklung von „The Day Before“ und besonders nach den zahlreichen Verschiebungen hochkochten. Fntastic bittet darum, das Team nicht des Betrugs zu beschuldigen, man hätte nämlich kein Geld von irgendwem genommen. Auch seien die Vorwürfe des Asset-Flips nicht korrekt, denn die Entwickler hätten jahrelang Tag und Nacht an der Erstellung ihres Traumspiels gearbeitet. Auch sollten die Spieler die Arbeit an „The Day Before“ nicht unterschätzen, denn es sei nicht leicht gewesen und das Team hätte hart gearbeitet.

Zuletzt kam das Spiel in die Schlagzeilen, weil „The Day Before“ aufgrund eines Rechtsstreits um den Namen verschoben werden musste. Eine Kalender-App, an der bereits seit 2010 gearbeitet würde, soll denselben Namen wie das Spiel tragen. Nachdem erst vermutet wurde, dass das Spiel einen neuen Titel erhält, kommt der Shooter nun aber doch unter dem Namen „The Day Before“ in den Early Access.

