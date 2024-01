Earthbound: Nintendo bestätigt Pläne zum 30-jährigen Jubiläum

Vor mittlerweile drei Jahrzehnten veröffentlichte Nintendo mit „Earthbound“ (in Japan: „Mother 2“) einen Titel, der sich mit seinem satirischen Humor und seinen wundervollen Charakteren zu einem All-Time-Favoriten für eine Vielzahl an Spielern herauskristallisieren sollte.

Jubiläum eines Klassikers

Und wie Nintendo auf dem offiziellen X-Account (ehemals Twitter) mitgeteilt hat, möchte man den 30. Geburtstag des Spiels auch gebührend feiern.

„Frohes neues Jahr! 2024 stellt das 30. Jubiläum der Veröffentlichung von MOTHER2 dar. Wir bereiten einige Pläne vor, also lasst uns dieses Jahr gemeinsam genießen“, heißt es diesbezüglich. Allerdings haben die Verantwortlichen noch keinerlei konkrete Details verraten, weshalb man lediglich spekulieren kann, was Nintendo vorbereitet.

Allzu große Erwartungen sollte man zumindest nicht haben. Da „Earthbound“ bereits auf Nintendo Switch spielbar ist, wird eine entsprechende Veröffentlichung nicht mehr benötigt. Und eine westliche Veröffentlichung von „Mother 3“ ist wiederum unwahrscheinlich.

Wem das Abenteuer heutzutage nicht mehr so viel sagt, hier mal ein paar Informationen. In „Earthbound“ schlägt in der Nähe des Hauses des Protagonisten Ness ein Meteorit ein. Der Junge möchte unbedingt mehr herausfinden und begibt sich nichtsahnend auf das Abenteuer seines Lebens.

Er begegnet nämlich einem komischen Außerirdischen, der ihn dazu bringt die gesamte Welt zu bereisen. Schließlich droht Giygas, der Universelle Kosmische Zerstörer, eben das gesamte Universum in Asche zu verwandeln. Und somit liegt es in den Händen der kleinen Gruppe an Freunden, die ihre Fähigkeiten bündeln, um Giygas die Suppe zu versalzen. Eine fesselnde Handlung, eine detailreiche Welt und einige wirklich einzigartige Funktionen machten „Earthbound“ zu einem Rollenspielabenteuer, das in der Super Nintendo-Ära als Vorbild für das Genre galt.

Sobald entsprechende Details zum Jubiläum mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

