XDefiant: Baldige Neuigkeiten versprochen – Entwickler liefern Status-Update

Via X lieferte uns Executive Producer Mark Rubin ein kleines Status-Update zum kommenden Multiplayer-Shooter "XDefiant". Wie es heißt, befindet sich die Entwicklung des Projekts endlich auf der Zielgeraden. Zudem werden uns baldige Neuigkeiten in Aussicht gestellt.

Im Oktober des vergangenen Jahres räumten die Entwickler von Ubisoft San Francisco ein, dass das Studio noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff benötigt und sich daher entschloss, „XDefiant“ auf das Jahr 2024 zu verschieben.

Via X beziehungsweise Twitter meldete sich mit Mark Rubin in dieser Woche der verantwortliche Executive Producer des Multiplayer-Shooters zu Wort und lieferte uns ein kurzes Status-Update. Zum einen wies Rubin darauf hin, dass das Entwicklerteam kürzlich in seine Büros zurückkehrte und wieder an „XDefiant“ arbeitet.

Zuletzt gelang es Ubisoft San Francisco nicht nur, „einen seltsamen Bug im Bereich des Netcodes zu beseitigen“. Darüber hinaus wurde ein neues Party-System implementiert, das intern getestet und auf mögliche Fehler durchleuchtet wird.

Parallel dazu entsteht schon jetzt die ersten Inhalte, mit denen „XDefiant“ nach dem Launch versehen werden soll.

Die Entwicklung befindet sich auf der Zielgeraden

Auch auf den aktuellen Entwicklungsstand von „XDefiant“ ging Rubin ein und bestätigte, dass sich die Entwicklung mittlerweile auf der Zielgeraden befindet. Einen konkreten Releasetermin nannte Rubin zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass Ubisoft San Francisco in den nächsten Wochen weitere Details zu diesem Thema veröffentlichen möchte.

Bei „XDefiant“ handelt es sich um einen Multiplayer-Shooter, der auf Charaktere bekannter Ubisoft-Serien zurückgreift – darunter „Ghost Recon“, „Splinter Cell“ oder „The Division“. In strategischen Gefechten versuchen die unterschiedlichen Fraktionen, die Oberhand zu gewinnen und ihre Widersacher in die Schranken zu weisen.

Nach dem Release möchte Ubisoft San Francisco „XDefiant“ über einen langen Zeitraum unterstützen und in regelmäßigen Abständen Updates, Seasons und neue Inhalte zur Verfügung stellen.

„XDefiant“ erscheint zunächst für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Laut einem Ende Oktober veröffentlichten Finanzbericht dürfte der Release in diesem Geschäftsjahr und somit bis zum 31. März 2024 erfolgen.

Die Umsetzungen für die alten Konsolen sollten laut dem damaligen Stand der Dinge zu einem späteren Zeitpunkt folgen. In wie weit die Entwickler von Ubisoft San Francisco die ausgerufenen Pläne für die PS4 und die Xbox One noch verfolgen, ist allerdings unklar.

