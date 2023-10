XDefiant: Release des Multiplayer-Shooters eingegrenzt

“XDefiant” sollte längst auf dem Markt verweilen. Allerdings sind die Pläne des Publishers Ubisoft nicht immer fest in Stein gemeißelt, wie schon andere Spiele des französischen Unternehmens unter Beweis stellen konnten.

Doch wann kann mit dem Release von “XDefiant” gerechnet werden? Dieser Frage nahm sich Ubisoft recht grob im neusten Geschäftsbericht an.

Zunächst einmal: Der Multiplayer-Shooter befindet sich weiterhin in der Entwicklung. Und einen festen Termin gibt es nach wie vor nicht. Stattdessen machte Ubisoft deutlich, dass “XDefiant” irgendwann vor April des kommenden Jahres erscheinen wird, was einen Zeitraum von fünf Monaten abdeckt.

Drei Free-to-Play-Spiele geplant

Im jüngsten Finanzbericht, in dem das Unternehmen die Spiele auflistet, die für das laufende Geschäftsjahr (das bis zum 31. März 2024 läuft) geplant sind, bestätigte Ubisoft, dass “XDefiant” eines von drei Free-to-Play-Spielen ist, die in diesem Zeitraum auf den Markt gebracht werden sollen. Begleitet wird der Shooter von “Rainbow Six Mobile” und “The Division Resurgence”.

Ursprünglich war es geplant, “XDefiant” im Sommer 2023 zu veröffentlichen. Jedoch traten kurz vor dem geplanten Termin hinter den Kulissen Schwierigkeiten mit der Zertifizierung auf. Trotz Gerüchten, dass das Spiel Ende Oktober erscheinen könnte, gab Ubisoft wenig später offiziell bekannt, dass es länger dauern wird.

“XDefiant” ist nicht das einzige Spiel von Ubisoft, das sich verzögert. Auch eine weitere Verschiebung von “Skull and Bones”, das mittlerweile für das erste Quartal 2024 geplant ist, erfolgte vor einigen Tagen.

Ebenfalls verzögert sich ein nicht näher bezeichnetes „großes“ Spiel – wahrscheinlich “Star Wars Outlaws” – und wird erst im nächsten Geschäftsjahr erscheinen, sofern die neuen Pläne Bestand haben.

“XDefiant” ist ein kostenloses Multiplayer-Taktik-Shooter-Spiel, das von Ubisoft entwickelt und veröffentlicht wird. Unterstützt werden die Konsolen PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One sowie der PC.

Der Titel findet in einer Welt statt, die von verschiedenen Fraktionen regiert wird. Spieler können ihre eigenen Anpassungen vornehmen und sich mit anderen Spielern zusammenschließen, um in PvP-Matches gegeneinander anzutreten.

