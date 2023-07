XDefiant: Fokus auf PS5 & Xbox Series X/S – Alte Konsolen gehen zum Launch leer aus

Im Rahmen der offenen Beta hatten interessierte Spielerinnen und Spieler im vergangenen Monat die Möglichkeit, sich selbst ein Bild vom Multiplayer-Shooter „XDefiant“ zu machen.

Kurz nach der offenen Beta lieferten uns die verantwortlichen Entwickler von Ubisoft San Francisco ein kleines Status-Update zum Free2Play-Shooter und wiesen darauf hin, dass „XDefiant“ nach wie vor für einen Release im Sommer dieses Jahres vorgesehen ist.

Allerdings gilt das Ganze nur noch für den PC und die aktuellen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S. Der Release der PlayStation 4- und Xbox One-Versionen hingegen wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Neuigkeiten zu diesem Thema möchten die Entwickler von Ubisoft San Francisco nennen, sobald die Zeit dazu reif ist.

Bei den Umsetzungen für die PlayStation 4 und die Xbox One handelt es sich unter Umständen nicht um die einzigen Inhalte von „XDefiant“, die etwas später veröffentlicht werden. Wie Executive-Producer Mark Rubin Anfang Juni bekannt gab, soll der Multiplayer-Shooter auch auf den Konsolen mit der Unterstützung einer Steuerung via Maus und Tastatur versehen werden.

Allerdings können die Entwickler von Ubisoft San Francisco nicht garantieren, dass dieses Feature pünktlich zum Launch von „XDefiant“ zur Verfügung stehen wird. Unter Umständen werden sich die Spielerinnen und Spieler bezüglich der Maus- und Tastatur-Unterstützung auf den Konsolen also etwas länger gedulden müssen.

Weitere Meldungen zu XDefiant:

„XDefiant“ wurde im Jahr 2021 zunächst unter dem Namen „Tom Clancy’s XDefiant“ angekündigt und sollte sich als ein Multiplayer-Shooter verstehen, in dem ausgewählte Charaktere aus dem „Tom Clancy“-Universum spielbar sind. Im Laufe der Entwicklung entschloss sich Ubisoft San Francisco dazu, den Namen des Free2Play-Shooters in „XDefiant“ zu ändern und weitere Charaktere aus Ubisoft-Serien wie „Far Cry“ aufzugreifen.

„XDefiant“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

A small update as we’re continuing to review feedback from the Open Session!

📅 Plan is still to launch later this summer.

🎮 Launch will be on PC, PS5, and Xbox Series X|S. We’re working on last-gen platforms for later.

👍 We’ll provide more updates as they’re available.

— XDefiant (@PlayXDefiant) July 7, 2023