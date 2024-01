PS5: Trailer stellt uns die Highlights für das Jahr 2024 vor

In dieser Woche stellte PlayStation einen neuen Trailer bereit, in dem auf die diversen Highlights eingegangen wird, die in diesem Jahr den Weg auf die PS5 finden. Darunter das Remaster zu "The Last of Us: Part 2", "Final Fantasy VII: Rebirth" oder das von Team Ninja entwickelte "Rise of the Ronin".

Nachdem vor wenigen Tagen das mit diversen Blockbustern gespickte Videospieljahr 2023 zu Ende ging, stehen die Zeichen nun voll und ganz auf dem Jahr 2024, das uns ebenfalls diverse Highlights beschert.

Um Spielerinnen und Spielern auf der PS5 einen ersten Eindruck von dem zu vermitteln, was in diesem Jahr auf sie zukommt, veröffentlichte PlayStation in dieser Woche einen passenden Trailer. Dieser steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und ermöglicht uns einen Blick auf ausgewählte Titel, die 2024 für die PS5 erscheinen.

Zu den ersten Blockbustern des neuen Jahres gehört zum einen das Remaster des Naughty-Dog-Titels „The Last of Us: Part 2“. Die Neuauflage erscheint am 19. Januar 2024 für die PS5 und bringt die gefeierte Kampagne in einer technisch aufpolierten Version zurück.

Darüber hinaus ist mit „No Return“ ein komplett neuer Spiel-Modus an Bord, zu dem ihr hier weitere Details findet. Solltet ihr „The Last of Us: Part 2“ für die PS4 euer Eigen nennen, könnt ihr eure Kopie einem zehn Euro teuren Upgrade auf das PS5-Remaster unterziehen.

Final Fantasy VII, Rise of the Ronin und mehr

Ebenfalls noch im Januar erscheint Ubisoft Montpelliers Action-Plattformer „Prince of Persia: The Lost Crown“. Hier erfolgt der Release am 18. Januar 2024. Bereits am 11. Januar 2024 und somit am kommenden Donnerstag stellt Ubisoft eine Demo bereit, die es euch ermöglicht, „The Lost Crown“ kostenlos anzuspielen.

Die ersten großen Third-Party-Titel werden im Februar ins Rennen geschickt. Zum einen haben wir es hier mit „Suicide Squad: Kill the Justice League“ zu tun. Der von den „Batman Arkham“-Machern von Rocksteady entwickelte kooperative Action-Titel erscheint am 2. Februar 2024.

Weiter geht es am 29. Februar 2024 mit dem Rollenspiel „Final Fantasy VII: Rebirth“ aus dem Hause Square Enix, das das zweite Kapitel des „Final Fantasy VII“-Remakes darstellt. Ein weiteres Rollenspiel-Highlight in Form von „Dragon’s Dogma 2“ folgt am 22. März 2024.

Zu den weiteren Blockbustern, die in dem Trailer hervorgehoben werden, gehören diverse Titel, die in der Welt der Konsolen 2024 exklusiv für die PS5 erscheinen.

Darunter das Action-Rollenspiel „Rise of the Ronin“, das sich aktuell bei den „Ninja Gaiden“- und „Nioh“-Schöpfern von Team Ninja in Arbeit befindet, oder das Remake zu „Silent Hill 2“, das in dem Trailer ebenfalls für einen Release in diesem Jahr bestätigt wurde.

Auf welche Spiele freut ihr euch 2024 besonders? Verratet es uns in den Kommentaren.

