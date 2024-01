PSN Store Sale: Hunderte PS5- und PS4-Spiele im Preis gesenkt

Im PlayStation Store wurde heute ein neuer Sale gestartet, der hunderte Spiele, Editions und Erweiterungen umfasst. Mit dabei sind neuere und ältere Games, darunter Spiele der First-Party-Studios von Sony.

Als Beispiel kann “Gran Turismo 7” genannt werden, wobei es sich um ein wiederkehrendes Angebot handelt. Die PS4-Version schlägt bis zum 18. Januar 2024 mit 39,89 Euro zu Buche. Im Fall der PS5-Fassung sind es 49,59 Euro.

Ebenfalls ist das im vergangenen Jahr veröffentlichte “Marvel’s Spider-Man Remastered” im neusten PSN-Sale vertreten. Statt 59,99 Euro werden 34,79 Euro fällig, was einem 42-Prozent-Rabatt entspricht.

Spider-Man, Avatar und Lies of P

Für “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales” wurde ein 50-Prozent-Rabatt freigeschaltet, was am Ende zu einem Preis von 29,99 Euro führt. Der Titel ist allerdings auch in der Extra-Bibliothek von PS Plus vertreten. Die Ultimate Edition kostet aktuell 49,59 Euro.

Erstmals im Sale dabei ist das kürzlich veröffentlichte “Avatar: Frontiers of Pandora”. Der Preisnachlass gilt für die Ultimate Edition, die für 97,49 statt 129,99 Euro gekauft werden kann. Für die Gold Edition werden 82,49 statt 109,99 Euro fällig.

Ein weiterer Bestandteil der neusten PSN-Angebote ist “Forspoken”. Ein 60-Prozent-Rabatt lässt den Preis auf 31,99 Euro sinken. Den bisher besten Preis erzielt “Outriders”. 12,49 Euro werden aktuell verlangt. Allerdings ist der Square-Enix-Titel auch in der Extra-Bibliothek enthalten.

Günstiger verkauft wird ebenfalls “Returnal”. Die Standardversion kostet bis zum Ende des Sales 39,99 statt 79,99 Euro. Die Digital Deluxe Edition kann für 49,49 statt 89,99 Euro mitgenommen werden.

Ein wiederkehrender Gast ist “Assassin’s Creed Valhalla”. 17,49 Euro werden beim Kauf der Standardversion verlangt. Auch die anderen Editions des Ubisoft-Titels sind im Angebot. “Anno 1800” nehmt ihr für 29,99 Euro mit. “Lies of P” ist für 47,99 Euro im Angebot.

Das war längst nicht alles. Die Gesamtübersicht aller laufenden PSN-Angebote ist nachfolgend verlinkt. Zumindest in der Webansicht ist der neuste Sale noch nicht einzeln aufgeführt.

PlayStation-Plus-Abonennten können ebenfalls neue Gratis-Spiele laden. Denn am gestrigen Dienstag kam es zur Freischaltung der Essential-Neuzugänge für den laufenden Januar. Unsere Übersicht verrät, welche Games diesmal dabei sind.

