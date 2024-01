Marvel’s Spider-Man 2: Acht Nominierungen für weitere Award-Vergabe

„Marvel’s Spider-Man 2“ gehört zu den besten Spielen des vergangenen Jahres, auch wenn es während der Show von Geoff Keighley nicht für den „Game of the Year”-Award reichte. Hier setzte sich „Baldur’s Gate 3“ durch.

Doch weitere Preisvergaben folgen, darunter die DICE Awards. Hier hat das neuste Werk des Entwicklers Insomniac Games gute Chancen, den einen oder anderen Award nach Hause zu bringen. Der PS5-Titel wurde mehrfach nominiert.

Acht Nominierungen für Marvel’s Spider-Man 2

„Marvel’s Spider-Man 2“ führt die Liste an und kommt auf insgesamt acht Nominierungen. Dazu gehören außerordentliche Leistungen in den Bereichen Animation, Art-Direction, Charaktere, Musik, Audio und Technik. Hinzu kommt die Game of the Year-Kategorie.

Nur unwesentlich weniger Nominierungen sind es bei den Spielen „Alan Wake 2“ und „Baldur’s Gate 3“, die ebenfalls gute Chance haben, denen einen oder anderen Award abzusahnen. Sie kommen jeweils auf sieben Nominierungen.

Zum Spiel des Jahres können am Ende fünf Kandidaten gewählt werden. Gelistet sind in dieser Kategorie ebenfalls „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ und „COCOON“, das im PlayStation Store auf hohe User-Wertungen kommt.

Nominierungen für das Spiel des Jahres:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

COCOON

Marvel’s Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Die vollständige Liste der Nominierten in allen Kategorien könnt ihr auf der Seite der Awards einsehen.

Die finale Gewinnerauswahl für die DICE Awards erfolgt durch eine Jury, die sich aus Experten der Spieleindustrie zusammensetzt. Die Preisverleihung findet während des DICE Summit statt, der vom 13. bis zum 15. Februar in Las Vegas abgehalten wird.

Im vergangenen Jahr räumten Spiele wie „Elden Ring“ und „God of War Ragnarök“ ab, wobei der zuerst genannte FromSoftware-Titel zum Spiel des Jahres erklärt wurde und auch in anderen Kategorien eine Auszeichnung erhielt. Beim Kratos-Abenteuer konnten unter anderem der Hauptcharakter und die Art-Direction punkten.

