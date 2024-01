Red Dead Redemption 2: Nach Starfield – weiterer Steam-Award sorgt für Kopfschütteln

Die Gewinner der Steam Awards 2023 sorgen bei den Spielern aktuell nicht nur für Freude. Zuletzt wurde die Auszeichnung von Bethesdas „Starfield“ für das innovativste Gameplay kritisiert. Das SciFi-Rollenspiel setzte sich gegen Titel wie “Your Only Move Is HUSTLE”, “Contraband Police”, “Remnant 2″ und “Shadows of Doubt” durch.

Nun bemängeln die Spieler jedoch einen weiteren Preisträger. Rockstars 2018 erschienenes Cowboy-Meisterwerk „Red Dead Redemption 2“ wurde als „Werk der Liebe“ ausgezeichnet, obwohl die Arbeiten an dem Spiel bereits 2022 für „GTA 6“ eingestellt wurden.

Eher Beliebtheits- und Troll-Award als echte Auszeichnung?

Steam beschreibt die Auszeichnung „Werk der Liebe“ als einen Award für Spiele, die schon seit einer ganzen Weile auf dem Markt sind. Trotz des Alters des Titels haben die jeweiligen Entwickler ihr Spiel jedoch weiter gehegt und gepflegt. „Dieses Spiel wird bis heute unterstützt und bekommt nach all den Jahren noch immer neue Inhalte“, so die offizielle Beschreibung auf der Webseite zu den Steam Awards 2023.

Doch trifft dies auch auf „Red Dead Redemption 2“ zu? Im Juli 2022 hatte Rockstar bereits angekündigt, dass der Online-Modus „Red Dead Online“ zukünftigmehr erhalten solle, da sich das Studio auf das kommende „Grand Theft Auto 6“ konzentriert. Das letzte größere Update für die Kampagne wurde am 10. März 2020 veröffentlicht, der Online-Modus folgte mit „Blood Money“ am 13. Juli 2021.

„Red Dead Redemption 2“ setzte sich bei dem „Labor of Love“-Award gegen die weiteren Finalisten „Rust“, „Dota 2“, „Deep Rock Galactic“ sowie „Apex Legends“ durch. In den sozialen Medien sind die Spieler davon überzeugt, dass es sich bei den Steam Awards längst nicht mehr um echte Auszeichnungen für die besten Spiele handelt. Vielmehr würden die Nutzer „trollen“, wie etwa im Fall „Starfield“, das auf Steam derzeit nicht sehr beliebt ist und durch die Bewertungen eine Einschätzung von „größtenteils negativ“ hat. Bei „Red Dead Redemption 2“ wird kommentiert, dass es sich bei dem Titel noch immer um ein sehr beliebtes Spiel handeln würde. Fans würden die Awards mit ihren Stimmen fluten, so dass „echte“ Anwärter auf die Auszeichnungen keine Chance haben würden.

Quelle: GamesRadar, Reddit

