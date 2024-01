Starfield: Das innovativste Gameplay – Award irritiert Spieler

"Starfield" ist ein solides Spiel, ohne jedoch mit Innovationen zu überzeugen. Dass es in dieser Kategorie dennoch für einen Sieg reichen kann, verdeutlichen die Steam-Awards. Doch selbst Fans sind irritiert, während andere an eine Trollaktion glauben.

Steam hat die Gewinner der jährlichen Awards bekannt gegeben, nachdem Spieler zuvor die Möglichkeit hatten, für ihre Favoriten abzustimmen.

Spiel des Jahres wurde erwartungsgemäß “Baldur’s Gate 3”, wie schon zuvor bei der Verleihung der Game Awards von Geoff Keighley. Der Larian-Titel bekam ebenfalls den Preis für die herausragende Story.

Starfield mit dem innovativsten Gameplay?

Recht kurios wurde es bei einem weiteren Preisträger. Die Auszeichnung für das innovativste Gameplay des vergangenen Jahres wurde nach der Steam-Abstimmung an “Starfield” vergeben.

In der Umfrage setzte sich der Bethesda-Titel zuletzt gegen “Your Only Move Is HUSTLE”, “Contraband Police”, “Remnant 2″ und “Shadows of Doubt” durch.

Ein schlechtes Spiel ist “Starfield” nicht. Aber ein innovatives Gameplay bietet der Xbox-Titel ebenfalls nicht. Daher zeigten sich nach der Bekanntgabe der Gewinner selbst viele Fans des Weltraumtitels überrascht.

“Die gleiche Formel von vor zwölf Jahren auf der gleichen Engine, aber handgefertigte Gebiete durch prozedurale Generierung ersetzt? Wow, so innovativ“, kommentierte ein Reddit-User.

“Das müssen Leute sein, die trollen“, ergänzte ein anderer Spieler ungläubig. Und er bekam Zustimmung: “Trolle haben die Steam Awards gewonnen.“

Tatsächlich steht der Award im krassen Widerspruch zur allgemeinen Meinung der Steam-User. In den vergangenen 30 Tagen fielen nur noch 28 Prozent der Steam-Rezessionen für ”Starfield“ positiv aus, was zur Einstufung “größtenteils negativ” führte.

Immer weniger aktive Spieler

Die Gesamtbewertung bleibt weiterhin bei „ausgeglichen“ – mit einem Anteil von insgesamt 64 Prozent positiver Stimmen. In den Steam-Charts reicht es mit knapp 7.700 Spielern zum jetzigen Zeitpunkt dennoch nur für Platz 136.

Nach dem anfänglichen Hype kann “Starfield” offenbar nicht die Massen begeistern wie frühere Spiele von Bethesda. Als herausragendes Beispiel dient das 2011 veröffentlichte “Skyrim”, das Spieler unterschiedlicher Generationen noch immer beschäftigt.

Allerdings könnte es auch eine simple Erklärung für den Sieg von “Starfield” in der Innovations-Kategorie geben, wie ein Reddit-User hervorhebt: “Die Leute sehen fünf Titel, haben von einem gehört/gespielt und stimmen für diesen. Kein Indie-Titel mit 100.000 Spielern wird gewinnen.“

Veröffentlicht wurde “Starfield” im September 2023 für PC und Xbox-Konsolen. Der Titel kam auf einen Metascore von 83. Erweiterungen sollen ab Februar 2024 im regelmäßigen Abstand folgen.

Nachfolgend die komplette Gewinner-Übersicht der Steam-Awards:

Spiel des Jahres: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 VR-Spiel des Jahres: Labyrinthine

Labyrinthine Bester Soundtrack: The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 1 Bestes Spiel, in dem Sie schlecht sind: Sifu

Sifu Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Zurücklehnen und entspannen: Dave The Diver

Dave The Diver Innovativstes Gameplay: Starfield

Starfield Herausragender visueller Stil: Atomic Heart

Atomic Heart Besser mit Freunden: Lethal Company

Lethal Company Das beste Spiel auf dem Steam Deck: Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy Werk der Liebe: Red Dead Redemption 2

