Mincraft Legends: Entwicklung des Strategie-Spin-offs eingestellt

Nichtmal neun Monate nach Release wird die Entwicklung des Taktikspiels „Minecraft Legends“ eingestellt. Bereits von Anfang an stand der Titel unter keinem guten Stern und sorgte für gemischte Gefühle bei den Kritikern.

Diese traurige Nachricht haben die Entwickler den Spielern gemeinsam mit dem letzte Patch überbracht. Zum Abschied implementierten Mojang und Blackbird Interactive umfangreiche Neuerungen und schenken allen Spielern einen kostenlosen Skin.

In Zukunft werden zwar keine neuen Inhalte für „Minecraft Legends“ erscheinen. Allerdings bleiben die Server vorerst online und sowohl der PvP-, als auch der Co-Op-Modus können immer noch gespielt werden. Zudem bieten die Entwickler weiterhin technischen Support an und auch die Lost-Legends-Herausforderungen sind verfügbar.

„Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser heroischen Reise begleitet und geholfen habt, Minecraft Legends zu dem Spiel zu machen, das es heute ist“, heißt es in einem gemeinsamen Statement. Weiter erklären sie, dass man auch in Zukunft an neuen „Arten von Spielen“ im Minecraft Universum arbeiten will. Allerdings äußern sich die Verantwortlichen nicht zu den Gründen hinter ihrer Entscheidung.

„Minecraft Legends“ war keineswegs der erste Versuch Mojangs, ein erfolgreiches Spin-off zu veröffentlichen. Zuletzt scheiterte das von Microsoft geführte Unternehmen mit dem Dungeon-Crawler „Minecraft Dungeons“.

Rapide sinkende Spielerzahlen

Der wahrscheinlichste Grund für die Einstellung der Entwicklung sind die sinkenden Spielerzahlen. Ein Blick in die Steamcharts zeigt, dass „Minecraft Legends“ bereits einen Monat nach Launch 89 Prozent seiner Spieler verloren hatte.

Von den ursprünglich über 1.000 durchschnittlichen Spielern waren im Dezember 2023 lediglich 33 übrig. Selbstverständlich gilt hier zu bedenken, dass es sich bei diesen Zahlen lediglich um die PC-Spieler auf Steam handelt. Was fehlt, sind die vielen andern Plattformen, auf denen „Minecraft Legends“ erschienen ist. Ein gutes Indiz, was passiert sein könnte, ist die Statistik dennoch.

