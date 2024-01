Meistverkauft auf der PS5: Deutschland liebt Marvel’s Spider-Man 2

Welche Spiele waren in der vergangenen Woche im deutschen Einzelhandel besonders beliebt? Eine Antwort auf diese Frage liefern die wöchentlichen Charts für die Plattformen PS5, PS4, Xbox One, Xbox, Series X/S, Switch und PC. Auf der PS5 konnte "Marvel's Spider-Man 2" als Disk-Fassung dominieren.

Die deutschen Spiele-Charts von GfK Entertainment sind da. Sie repräsentieren die Verkäufe in der Woche bis zum 6. Januar 2024 im deutschen Einzelhandel.

In der PS5-Rangliste hat sich im Wochenvergleich nichts getan. Das liegt nicht zuletzt an der Beschränkung auf jeweils zwei Positionen pro Plattform. Somit konnte nur noch der Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“ die PS5-Rangliste erreichen. Doch auch beim Activision-Blockbuster kam es im Wochenvergleich zu keinen Änderungen.

Minimal spannender wird es in der Xbox Series X/S-Rangliste. „Call of Duty: Modern Warfare 3“ ist vor „Assassin’s Creed Mirage“ positioniert. Damit flog „EA Sports FC 24“ vom Spitzenplatz.

Bei PS4-Spielern steht das Fußballspiel weiterhin hoch im Kurs. „EA Sports FC 24“ führt hier vor „Grand Theft Auto 5“ in der Premium Edition. Die Xbox One-Charts können wir vernachlässigen, da die Smart-Delivery-Veröffentlichungen die Zählung verfälschen.

Auch die Switch-Rangliste wird den Puls der Spieler nicht in die Höhe treiben: „Super Mario Bros Wonder“ führt wie schon in der Vorwoche vor „Mario Kart 8 Deluxe“. Auf dem PC hingegen flog eine Version des „Landwirtschafts-Simulator 22“ aus der Rangliste. „Remnant 2“ konnte den zweiten Platz erobern.

Vor allem bei den Verkäufen von PC-Spielen wird deutlich, dass die GfK-Rangliste nur einen Teil des Marktes widerspiegelt. Der mittlerweile dominierende Download-Verkauf bleibt offensichtlich außen vor. Hier helfen die neusten PlayStation-Store-Charts weiter:

Nachfolgend sind die Platzierungen in der gewohnten Reihenfolge aufgelistet.

Game-Charts Deutschland – KW 01.2024

PS5:

(1) Marvel’s Spider-Man 2 (2) Call of Duty: Modern Warfare 3

Xbox Series X/S:

(2) Call of Duty: Modern Warfare 3 (4) Assassin’S Creed Mirage

PS4:

(2) Grand Theft Auto 5 – Premium Edition (W.E) Gran Turismo 7

Xbox One:

(1) Grand Theft Auto 5 – Premium Edition (W.E) Mass Effect – Legendary Edition

Switch:

(1) Super Mario Bros. Wonder (2) Mario Kart 8 Deluxe

PC Games:

(1) Landwirtschafts-Simulator 22 – Premium Edition (W.E) Remnant 2

Die Charts basieren auf Daten, die von mehr als 2.000 Verkaufsstellen stammen und ungefähr 70 Prozent des gesamten deutschen Marktes abdecken, so die offizielle Angabe von GfK Entertainment. Einen Blick in die Vergangenheit gewährt unser Charts-Archiv zum deutschen Spielemarkt.

Weitere Meldungen zu DE-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren