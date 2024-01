Deutsche Spiele-Charts: Marvel’s Spider-Man 2 weiter an der PS5-Spitze

Welche Spiele in der letzten Woche des vergangenen Jahres in Deutschland besonders gefragt waren, verraten die neusten Charts. Sie beschränken sich auf den Verkauf im Einzelhandel.

Die deutschen Spiele-Charts der Vorwoche sind da. Sie basieren auf den Verkäufen im Handel und repräsentieren somit nur einen Teil der Gesamtverkäufe.

Wie gewohnt beschränken sich die von GfK Entertainment herausgegebenen Ranglisten auf die vordersten Positionen, wobei es in der PS5-Kategorie zu keinen Überraschungen kommt. Weiterhin führt das exklusive “Marvel’s Spider-Man 2” vor dem Activision-Shooter “Call of Duty: Modern Warfare 3”.

In den Xbox Series X/S-Charts konnte sich “EA Sports FC 24” zurück an die Spitze kämpfen, nachdem das Fußballspiel in der Vorwoche nicht an vorderster Front zu finden war. “Call of Duty: Modern Warfare 3” wurde auf den zweiten Platz gedrängt.

Weiterhin erfolgreich ist “EA Sports FC 24” auch auf der PS4, gefolgt vom Dauerseller “GTA 5”, für den der voraussichtlich 2025 erscheinende Nachfolger “GTA 6” gefährlich wird.

Die Xbox One-Charts sind nur bedingt aussagekräftig, da viele aktuelle Spiele als Cross-Gen-Edition für Xbox One und Xbox Series X/S verkauft und offenbar der neuen Generation zugeschrieben werden.

“Super Mario Bros. Wonder” und “Mario Kart 8 Deluxe” dominieren nach wie vor die Switch-Charts, während der “Landwirtschafts-Simulator 22” die PC-Charts für sich beansprucht. Hier ist allerdings zu beachten, dass PC-Spiele vorwiegend digital veröffentlicht und verkauft werden, was die Aussagekraft der GfK-Charts erheblich einschränkt.

Die Handels-Charts der Kalenderwoche 52.2023

PS5:

(1) Marvel’s Spider-Man 2 (2) Call of Duty: Modern Warfare 3

Xbox Series X/S:

(-) EA Sports FC 24 (1) Call of Duty: Modern Warfare 3

PS4:

(1) EA Sports FC 24 (2) Grand Theft Auto 5 – Premium Edition

Xbox One:

(1) Grand Theft Auto 5 – Premium Edition (3) Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Nintendo Switch:

(1) Super Mario Bros. Wonder (2) Mario Kart 8 Deluxe

PC Games:

(1) Landwirtschafts-Simulator 22 – Premium Edition (2) Landwirtschafts-Simulator 22 – Platinum Edition

Gemäß den Informationen von GfK Entertainment beruhen die Charts auf Daten, die von über 2.000 Verkaufsstellen stammen und etwa 70 Prozent des gesamten deutschen Marktes abdecken.

