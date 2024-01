PS5, PS4 und PS VR2: Die beliebtesten Download-Spiele in der Übersicht

Die neusten Download-Charts für PS5. PS4 und PS VR2 geben einen Aufschluss darüber, welche Spiele im PlayStation Store im vergangenen Dezember am erfolgreichsten waren.

Nachdem in den vergangenen Wochen allerlei Charts aus dem Handel verbreitet wurden, folgte heute eine Übersicht darüber, welche Download-Games im PlayStation Store besonders gefragt sind.

Unterteilt wurden die PSN-Charts einmal mehr in fünf Bereiche, darunter PS4, PS5, PS VR2, PSVR und Free-to-Play.

Marvel’s Spider-Man 2 rutscht weiter ab

In der europäischen PS5-Rangliste schnappte sich der Shooter “Call of Duty: Modern Warfare 3” den ersten Platz, nachdem der Activision-Titel schon im vorangegangenen November die Spitzenposition für sich beanspruchen konnte. Auch auf dem zweiten Platz kam es zu keiner Änderung. Hier ist “EA Sports FC 24” positioniert, vor “GTA 5” und “Avatar: Frontiers of Pandora”.

“Marvel’s Spider-Man 2” rutschte auf den achten Platz. In der nordamerikanischen Rangliste reichte es in den neusten PSN-Charts immerhin für Rang 6. Im Vormonat waren es die Plätze 3 und 2. Der letzte Rang in der PS5-Top 20 ging an den FromSoftware-Hit “Elden Ring”.

Auf der PS4 konnte sich “EA Sports FC 24” durchsetzen. Platz 2 schnappte sich das Western-Epos “Red Dead Redemption 2”. Der Shooter “Call of Duty: Modern Warfare 3” musste sich mit der fünften Position begnügen – allerdings nur in Europa. In den USA und Kanada holte sich der Shooter die PS4-Krone.

“Among Us VR” wurde zum Spitzenreiter auf dem Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2, vor “Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2”. Der “Job Simulator” dominierte auf dem Vorgänger-Headset.

Bei den Free-to-Play-Charts konnte sich erneut “Fortnite” durchsetzen. Das im vergangenen Jahr auf PlayStation-Systemen veröffentlichte “Roblox” und “The Finals” folgen. “Call of Duty: Warzone” rutschte von Platz 3 auf Platz 6.

Die erfolgreichsten PS-Store-Spiele im Dezember 2023

Nachfolgend ist die komplette Übersicht der jeweils ersten zehn Plätze eingebunden. Die vollständige Liste hält Sony auf dem PlayStation Blog parat.

PS5-Spiele:

Call of Duty: Modern Warfare 3 EA Sports FC 24 Grand Theft Auto 5 Avatar: Frontiers of Pandora Hogwarts Legacy ARK: Survival Ascended Baldur’s Gate 3 Marvel’s Spider-Man 2 Cyberpunk 2077 UFC 5

PS4-Spiele:

EA SPORTS FC 24 Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto 5 Minecraft Call of Duty: Modern Warfare 3 Hogwarts Legacy The Forest Need for Speed Heat Batman: Arkham Knight Gang Beasts

PlayStation VR2:

Among Us VR Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 Beat Saber Arizona Sunshine 2 Job Simulator Pavlov Kayak VR: Mirage Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Crossfire: Sierra Squad The Dark Pictures: Switchback VR

PlayStation VR:

Job Simulator Superhot VR Beat Saber The Walking Dead Onslaught Batman: Arkham VR Titanic VR Swordsman VR Goalkeeper VR Challenge Marvel’s Iron Man VR Gun Club VR

Free-to-Play:

Fortnite Roblox The Finals LEGO Fortnite Rocket League Call of Duty: Warzone Fortnite Battle Royale Fall Guys Rocket Racing The Sims 4

