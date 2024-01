Overwatch 2: Director entschuldigt sich für Enthüllung einer wichtigen Fähigkeit

Das Team hinter „Overwatch 2“ verkündete in der letztren Woche, dass es mit Season 9 eine wesentliche Änderung bei allen Helden und Heldinnen im Spiel geben wird. Mit der neuen Season ist es nämlich jedem Charakter möglich, sich selbst zu heilen.

Die Änderung wurde aus dem Nichts heraus angekündigt und stieß auf viel Unmut. Immerhin handelt es sich dabei um ein einschneidendes Erlebnis, mit dem Fans nun zurechtkommen müssen. Für die ungeschickte Enthüllung entschuldigt sich jetzt Director Aaron Keller auf X.

Aaron Keller sieht ein, dass es ein Fehler gewesen sei, solche wichtigen Informationen unabhängig vom Kontext zu veröffentlichen. Er schrieb auf seinem privaten X-Account, dass die Selbstheilungsfunktion ein Teil einer viel größeren Reihe von Änderungen sei:

It was a mistake to talk about this lone change out of context, since its a part of a much bigger set coming to Season 9. Sorry for that, and I look forward to more discussion around S9 balance changes when we drop more details.