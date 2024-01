Honkai Star Rail: Termin von Version 2.0 steht fest – Trailer & Inhalte

Am 6. Februar wird ein Update für „Honkai Star Rail“ erscheinen, das Version 2.0 einführt. Der Titel davon lautet „If One Dreams at Midnight“.

Neues Reich enthalten

Eine der vielen Neuerungen ist das lang erwartete Reich Penacony. Endlich dürft ihr herausfinden, was sich hier alles verbirgt. Gleich dazu gibt es die wesentlichen Trailblaze-Missionen, die erst mit Version 2.3 ihr Ende finden.

Penacony war früher ein Grenzgefängnis, das die IPC dazu nutzte, Kriminelle wegzusperren. Mit der Zeit hat sich dieses Reich jedoch zu einem „bekannten kosmischen Urlaubsort“ entwickelt.

Freut euch auf mehrere neue Spielfiguren

In allgemeiner Hinsicht dürft ihr euch auf neue Maps, Handlungsstränge und Gefährten freuen. Außerdem kommt eine neue Spielfigur dazu, die sich Black Swan nennt. Es ist ein weiblicher, mysteriöser 5-Sterne-Charakter. Sie wird als“ erste Memokeeperin“ und „herausragendes Orakel“ bezeichnet. Ihr Wunsch ist es, die Erinnerungen anderer zu erforschen. Durch Grund-ATKs oder Fertigkeiten kann sie übrigens mit gewisser Wahrscheinlichkeit den Arcana-Zustand auslösen, der zusätzliche Effekte auslöst.

Noch eine weitere 5-Sterne-Figur wird den Trailblazers beitreten: Sparkle, eine Meisterin des Theaterspiels. Deshalb schlüpft sie gerne mal in eine andere Rolle. Ist sie im Kampf anwesend, erhöht sich die maximale Geschicklichkeit des ganzen Teams. Zudem hebt sie die Begrenzung der Fertigkeitspunkte auf und hilft den Teammates dabei, mehr Schaden auszuteilen.

Und dann wäre da noch Misha, ein 4-Sterne-Charakter. Setzt im Kampf möglichst viele Fertigkeitspunkte ein, damit seine Ultimate den höchstmöglichen Schaden anrichtet. Zudem besteht hierbei die Chance, den Gegner einzufrieren.

Black Swan Sparkle Misha

Abschließend ist noch von zwei alten Freunden die Rede, die ihr Comeback feiern. Gemeint sind Dan Heng – Imbibitor Lunae und Jing Yuan, die in der ersten beziehungsweise zweiten Phase des Event-Warps hervortreten.

Abgesehen von den neuen Inhalten bringt Version 2.0 Systemoptimierungen und nützliche Features mit sich. Eine davon ist „Schicksalsatlas“, die alle Ereignisse chronologisch dokumentiert, wodurch ihr die Handlung besser versteht. Die Relikte werden ebenfalls angepasst und Empfehlungen für Reliktsets eingeführt.

Hier das Video zum kommenden Update:

„Honkai: Star Rail“ ist seit letztem Oktober auch für PlayStation 5 erhältlich. Darüber hinaus ist das Free-2-Play-Spiel auf PC und mobilen Geräten verfügbar.

