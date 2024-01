Suicide Squad Kill the Justice League: Early Access und Launch – Freischaltzeiten bestätigt

Suicide Squad Kill the Justice League:

"Suicide Squad: Kill the Justice League" steht kurz vor der Veröffentlichung. Passend dazu wurden die Freischaltzeiten für den Early Access und finalen Launch genannt.

“Suicide Squad: Kill the Justice League” gehört zu den Neuerscheinungen der kommenden Woche. Aufgrund der Early Access-Strategie müssen Kunden zwei unterschiedliche Termine beachten.

Käufer der Deluxe Edition erhalten einen frühen Zugang und können sich ab dem 30. Januar 2024 in das Spiel begeben. Alle anderen Spieler sind am 2. Februar 2024 an der Reihe. Welche Freischaltzeiten für die zwei Termine gelten, verriet der Entwickler Rocksteady auf Twitter/X.

Mitternachts-Launch auf Konsolen

Nicht auf allen Plattformen erfolgt ein gleichzeitiger Start. Konsolenspieler dürfen direkt nach Mitternacht mit dem Spielen beginnen, während PC-Spieler auf Steam deutlich länger warten müssen, bevor sie hinzustoßen.

Nachfolgend sind die Startzeiten aufgelistet, an denen “Suicide Squad: Kill the Justice League“ auf Konsolen und PC freigeschaltet wird.

Early Access-Launch:

PS5/Xbox Series X/S: 30. Januar 2024 – Mitternacht lokaler Zeit

30. Januar 2024 – Mitternacht lokaler Zeit PC: 30. Januar 2024 um 19 Uhr

Regulärer Launch:

PS5/Xbox Series X/S: 2. Februar 2024 – Mitternacht lokaler Zeit

2. Februar 2024 – Mitternacht lokaler Zeit PC: 2. Februar 2024 um 19 Uhr

Die Ankündigung der Zeiten erfolgte mit den folgenden Social-Media-Bildern.

Early Access ist kostspielig

Spieler, die vom Early Access profitieren möchten, müssen tief in die Tasche greifen. Der um 72 Stunden früherer Zugriff ist Teil der Deluxe Edition, die im PlayStation Store 109,99 Euro kostet. Die Standardversion schlägt mit 79,99 Euro zu Buche.

Im Fall der Disk-Version sparen Spieler bei Händlern wie Amazon ein paar Euro. Die PS5-Fassung ist momentan für unter 75 Euro* gelistet. Die Deluxe Edition landet für 102,98 Euro* beim Paketdienst.

Die erweiterte Edition von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ umfasst neben dem Spiel und dem Early Access zusätzliche Outfits, Team-Waffenpuppen, ein Farbmuster und eine Battle-Pass-Marke. Entsprechende Post-Launch-Inhalte wurden kürzlich besprochen:

Ebenfalls liegen Einzelheiten zum Endgame und zu den Builds von “Suicide Squad: Kill the Justice League” vor. Zuvor wurde bestätigt, dass Alpha-Teilnehmer nicht mehr schweigen müssen.

Weitere Meldungen zu Suicide Squad: Kill the Justice League.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren