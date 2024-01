Suicide Squad Kill the Justice League: Neues Video gibt Ausblick auf Post-Launch-Inhalte

Der Release des DC-Actionspiels „Suicide Squad: Kill the Justice League“ rückt immer näher. Entwicklerstudio Rocksteady nimmt dies zum Anlass, um uns in Episode 3 der Insider-Videoreihe einen Ausblick auf die ersten Post-Launch-Inhalte zu gewähren. Genauer gehen die Macher auf den Online-Multiplayer, neue Kostüme sowie neue spielbare Charaktere ein, die in den Monaten nach der Veröffentlichung des Titels erscheinen sollen.

Die Macher versprechen hierbei nicht nur eine langfristige Unterstützung, sondern nicht weniger als „eine der großzügigsten spielerfreundlichen Post-Launch-Erfahrungen“, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind. Jede neue Season soll dabei aus zwei Episoden bestehen, die automatisch ins Hauptspiel eingebunden werden. Es soll keinen Battle Pass geben, hinter dem sich zusätzliche Inhalte verstecken. Der Ingame-Shop ist zudem nur für kosmetische Inhalte da.

„Dies ist ein absolut spielerfreundlicher Ansatz, der es euch ermöglicht, die Inhalte zu spielen, die ihr spielen wollt, wann ihr es wollt“, erklärt Studio Director Darius Sadeghian.

Taucht ein ins DC-Multiversum

Wie der Titel des Videos, „Introducing Elseworlds“, bereits andeutet, wird auch das DC Comics-Multiversum eine Rolle in „Suicide Squad: Kill the Justice League“ spielen. Erklärt wird dies mit Bösewicht Brainiac, der nicht nur ins Arkhamverse, sondern auch in alternative Realitäten und Zeitlinien eingreift. Einige dieser Paralleluniversen sollen Spieler mit Harley Quinn, Deadshot & Co. erkunden können. Jede andere Realität soll dabei das Gameplay verändern.

Jedes Alternativuniversum scheint dabei thematisch an einen bekannten DC-Charakter angepasst zu sein. Im Video sehen wir etwa eine abgedrehte Joker-Welt und ein vereistes Universum, das auf eine Figur wie Mr. Freeze hindeuten könnte. Apropos Joker: Der Clownprinz des Verbrechens wird der erste neue Charakter sein, der uns mit dem Post-Launch-Content erwartet. Es wird jedoch nicht der „Arkham“-Joker, sondern eine alternative Version der Figur sein.

Dieser Elseworld-Joker stammt aus einem Universum, in dem er Mitglied der Suicide Squad war. Laut Advanced Scriptwriter Kate Watson versuche diese alternative Version des ikonischen Batman-Schurken wohl noch herauszufinden, wer er selbst ist. Außerdem ist er auch auf der Suche seinem Platz in dieser neuen Welt. Ein Grund hierfür ist, dass er in seiner alten Realität noch kein Superbösewicht war. Somit ist er noch etwas unerfahren.

Der Joker soll allerdings nur der Anfang sein. Die Macher von Rocksteady wollen mit ihren Post-Launch-Inhalten zu „Suicide Squad: Kill the Justice League“ eine ganze Reihe von neuen Charakteren einführen. Geeignete Kandidaten dürften ihnen dabei sicherlich nicht allzu schnell ausgehen. In der Comicvorlage gehörten unter anderem Bane, Deathstroke, El Diablo, Killer Frost, Power Girl, der Reverse-Flash und Solomon Grundy zur Task Force X.

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ erscheint am 2. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Steam). Im Epic Store erfolgt der Release derweil erst am 5. März 2024.

Was ist eure Meinung zu den gezeigten Post-Launch-Inhalten von „Suicide Squad: Kill the Justice League“?

