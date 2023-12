Suicide Squad Kill the Justice League: Insider Episode 2 geht auf weitere ikonische DC-Charaktere ein

"Suicide Squad: Kill the Justice League" erscheint am 2. Februar 2024 unter anderem für die PlayStation 5.

Achtung, es folgen Story-Spoiler: Ungeachtet der jüngsten Leaks, die bereits wichtige Story-Ereignisse verraten haben, machen Rocksteady und Warner Bros. Games mit ihrer Werbekampagne für „Suicide Squad: Kill the Justice League“ weiter. In Episode 2 der Insider-Reihe gewähren die Verantwortlichen hinter dem kommenden Action-Adventure einen Blick auf weitere ikonische DC Comics-Charaktere, auf die sich Fans im Spiel freuen dürfen.

Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen. Durch das gut 18 Minuten lange Behind-the-Scenes-Material führt vor allem Game Director Axel Rydby, der gemeinsam mit seinen Kollegen sowie einigen Schauspielern näher auf die neuen Gameplay-Mechaniken sowie Figuren und Elemente des größeren DC-/Arkham-Universums eingeht.

Meet the Support Squad

Wie schon in den bisherigen Trailern und Gameplay-Videos zu sehen war, liegt der spielerische Schwerpunkt im „Suicide Squad“-Titel mehr auf dem Shooter-Gameplay. Spieler und Spielerinnen sollen hierbei viele Möglichkeiten geboten werden, um ihre Waffen an ihren persönlichen Spielstil anpassen zu können. Eine wichtige Rolle hierbei sollen Batman-Bösewicht Pinguin und verschiedene Einrichtungen des DC-Universums spielen.

Pinguin kann von der Task Force X unfreiwillig rekrutiert werden. Anschließend fungiert er gewissermaßen als Waffenhändler, der Harley Quinn, Deadshot & Co. mit neuen Spielzeugen und Upgrades versorgt. Je mehr „Zulieferer“ freigeschaltet sind, etwa die S.T.A.R. Labs oder auch das GCPD, desto größer ist die Auswahl an Waffen. Das Unternehmen Amertek fokussiert sich etwa auf improvisierte Schießprügel. LexCorp setzt eher auf fortgeschrittene Technologien.

Pinguin gehört zum sogenannten „Support Squad“, also Nebencharakteren, die im Laufe der Story-Kampagne von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ eine wichtige Rolle spielen sollen. Hierzu zählen ebenfalls DC-Bösewicht Gizmo sowie eine neue Version des Schurken Toyman, der im Arkhamverse allerdings ein gutes Herz zu haben scheint. Er ist ein Fan der Justice League und hadert damit, dass seine Helden nun auf der falschen Seite stehen.

Darüber hinaus sollen sich Fans der Comic-Vorlage sowie der „Arkham“-Vorgänger auf weitere bekannte Gesichter freuen dürfen. Eines von ihnen ist Rick Flag, der in den Comics oft als befehlshabender Offizier der Task Force X agiert. Ein anderer bekannter Charakter feiert indes sein Comeback: Poison Ivy! Es schien so, als wäre diese während der Ereignisse in „Batman: Arkham Knight“ gestorben, doch das scheint tatsächlich nicht der Fall zu sein.

Inzwischen wurde sie wiedergeboren und ist nun ein kleines Mädchen. An ihre Vergangenheit scheint sie sich allerdings nicht zu erinnern. Doch es wirkt so, als empfinde sie noch immer etwas für Harley Quinn. Vor allem in den Comics haben beide eine besonders enge Bindung. Wie Pinguin und Gizmo soll auch Ivy im Laufe von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ das Waffenarsenal der Antiheldentruppe mit ihren übernatürlichen Kräften verstärken können.

In Episode 3 der Insider-Videoreihe möchte Rocksteady den wartenden Spielern und Spielerinnen einen Ausblick auf Post-Launch-Inhalte ermöglichen.

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ erscheint am 2. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Epic Games Store & Steam).

Freut ihr euch auf die Auftritte weiterer bekannter DC-Charaktere in „Suicide Squad: Kill the Justice League“?

