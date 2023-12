Suicide Squad: Leaks fluten das Internet – Entwickler Rocksteady ist enttäuscht

Wer sich bereits auf das kommende "Suicide Squad: Kill the Justice League" freut, sollte sich in der kommenden Zeit aus dem Internet fernhalten. Durch einen Leak wurden ein Teil der Handlung und mehrere auftauchende Charaktere verraten.

Wenige Monate vor dem offiziellen Launch von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ sind die Entwickler von Rocksteady und der Publisher Warner Bros. nun damit beschäftigt, einen riesigen Leak zu dem kommenden Action-Game einzudämmen. Der Leak verrät nicht nur mehrere auftauchende Charaktere im Spiel, die offiziell noch nicht angekündigt wurden. Auch gibt es einen Haufen an Story-Spoilern.

Viele der Informationen sind zwar noch unbestätigt, die Entwickler von Rocksteady zeigten sich in einer Erklärung jedoch sehr enttäuscht. Das Studio warnt die Spieler, die Leaks zu meiden, wenn sie sich „Suicide Squad: Kill the Justice League“ nicht verderben wollen.

Massiver Leak in den sozialen Medien

In den letzten Tagen gab es schon einige unbestätigte Details zu „Suicide Squad: Kill the Justice League“ von dem Insider Miller Ross, der angebliche Informationen zu zwei neuen Spielmodi wissen wollte. So soll das Spiel einen Horde-Modus sowie einen PvEvP-Modus mitbringen, der an Gambit aus „Destiny 2“ erinnern soll.

Nun aber wurde eine ganze Flut an Leaks losgetreten, die anscheinend durch einen geschlossenen Alpha-Test bekannt wurden. Angeblich wurden die Informationen von Dataminern veröffentlicht, die die Spieldaten aus diesem Test durchforstet haben. Der Alpha-Test soll aus einem „kleinen, spezifischen Abschnitt“ der Kampagne bestanden haben. Die Spieler seien außerdem an eine Geheimhaltungsvereinbarung gebunden. Die bisher unbestätigten Leaks umfassen unter anderem mehrere im Spiel auftauchende Charaktere, die bislang noch nicht angekündigt wurden. Darüber hinaus macht eine Audio-Datei die Runde, die auf die „Arkham“-Reihe von Rocksteady anspielt.

Die Entwickler selbst zeigten sich in einer kürzlich veröffentlichten Erklärung enttäuscht. „Wir freuen uns darauf, dass die Spieler die Geschichte erleben, die wir in Suicide Squad: Kill the Justice League entwickelt haben, sobald das Spiel im neuen Jahr auf den Markt kommt“, schrieb das Studio. „Wir hoffen, dass jeder das Spiel spielen und jede Bewegung der Erzählung selbst spüren kann. Es ist sehr enttäuschend zu sehen, dass Details vor der Veröffentlichung des Spiels geteilt werden, daher können wir euch nur dringend bitten, Spoiler zu vermeiden, wo ihr könnt. Und bitte versucht, die Freude anderer Spieler nicht durch das Posten von Spoilern zu beeinträchtigen.“

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ erscheint am 2. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC.

