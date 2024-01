WB Games: Auf einer Stufe mit Sony, EA und Co? Publisher mit großen Zielen

In einem Interview formulierten WB Discovery ambitionierte Ziele. Wie es heißt, soll sich Warner Bros. Games in den kommenden Jahren zu einem der führenden Videospiel-Publisher entwickeln. Ein Unterfangen, das laut den Verantwortlichen allerdings etwas Zeit benötigt.

In den USA gelang es dem Publisher Warner Bros. Games 2023, gleich zwei Titel unter den zehn meistverkauften Spielen des Jahres zu platzieren. Zum einen haben wir es hier mit „Mortal Kombat 1“ zu tun, das sich seit seinem Release im September 2023 über drei Millionen Mal verkaufte.

Hinzukam das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“, das sich in den USA zum meistverkauften Spiel des Jahres 2023 aufschwang. Weltweit fand es mittlerweile mehr als 24 Millionen Käuferinnen und Käufer. Beflügelt von diesem Erfolg formulierten die Verantwortlichen von Warner Bros. beziehungsweise Warner Bros. Games im Interview mit Variety ambitionierte Ziele.

Wie David Zaslav, der CEO von WB Discovery, anmerkte, wird sein Unternehmen in den nächsten Jahren das Ziel verfolgen, die eigene Position auf dem rund 200 Milliarden US-Dollar schweren Videospielmarkt kontinuierlich zu stärken.

Mit zugkräftigen Marken wie „Harry Potter“, „Game of Thrones“, DC und „Mortal Kombat“ möchte Warner seine Spiele-Sparte nach und nach zu einem der führenden Publisher von Videospielen ausbauen.

„Spiele spielen eine einzigartige und wichtige Rolle dabei, unsere Franchises relevant, resonant und spannend zu halten. Denn es gibt viele Fans und viele Menschen, die Inhalte konsumieren, bei denen Spiele der Ausgangspunkt sind“, ergänzte David Haddad, der Präsident von Warner Bros. Interactive.

Gaming-Sparte der neue Liebling des Unternehmens?

Intern wurden die Zahlen der Spiele-Sparte mehrfach geprüft, was laut den Verantwortlichen die Frage aufwarf, „warum Warner in diesem Bereich nicht schon früher verstärkt investierte“. Laut JB Perrette, CEO für globales Streaming und Gaming bei WB Discovery, wird es seinem Unternehmen in den nächsten Jahren darum gehen, mehr Spiele als bisher zu veröffentlichen.

Laut Perette liege der Schlüssel darin, Wege zu finden, „die zugkräftigen Marken mehr als nur alle drei bis vier Jahre zu einem Erfolg zu machen“. Bei seinen Aussagen bezieht sich der Geschäftsführer laut eigenen Angaben auf die Vorgehensweise anderer Publisher, die in letzter Zeit nicht nur große Konsolen- und PC-Videospiele, sondern auch Live-Dienste, Mobil- und Free-to-Play-Titel im Universum einer ausgewählten Marke anbieten konnten.

Da sich große Triple-A-Produktionen für gewöhnlich mehrere Jahre in Entwicklung befinden, sollte laut den Verantwortlichen aber nicht damit gerechnet werden, dass sich die neue Ausrichtung bereits 2024 bemerkbar macht.

„Ehrlich gesagt gab es keine so enge Beziehung zwischen dem Studio und der Spielebranche, wie sie hätte sein sollen. Und James ist eigentlich ein Gamer. Daher ist es super hilfreich, jemanden zu haben, der sich dafür begeistert“, sagte Perrette und ergänzte, dass Warner Bros. Games derzeit an mehreren Projekten im DC-Universum arbeitet.

Generell hat die Führungsetage noch einen langen Weg vor sich, wenn es darum geht, sich gegenüber großen Namen wie Tencent, Sony Interactive Entertainment oder Electronic Arts behaupten zu können.

Trotz des beeindruckenden Erfolges von „Hogwarts Legacy“ gehörte Warner Bros. Games gemessen am generieten Umsatz nämlich nicht zu den zehn erfolgreichsten Publishern des Jahres 2023.

