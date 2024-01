US-Charts: Call of Dutys Siegesserie durchbrochen – PS5 mit „rekordverdächtigen Umsätzen“

In dieser Woche veröffentlichte das Marktforschungsunternehmen zum einen die US-amerikanischen Hard- und Software-Charts aus dem Monat Dezember. Zudem wurden die Charts und entsprechende Statistiken zum kompletten Jahr 2023 des US-Gaming-Markts zur Verfügung gestellt.

Laut Circana gaben die US-amerikanischen Kunden im Jahr 2023 57,2 Milliarden US-Dollar für Produkte rund um Videospiele aus. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von einem Prozent. 48 Milliarden US-Dollar entfielen dabei auf Spiele, DLCs und Abos, während der Verkauf von Hardware 6,59 Milliarden US-Dollar und das Zubehör 2,6 Milliarden US-Dollar an Umsatz beisteuerten.

Als meistverkauftes Spiel in den USA ging „Hogwarts Legacy“ aus dem Jahr 2023 hervor. Damit durchbrach das magische Open-World-Abenteuer die Siegesserie der „Call of Duty“-Reihe. Klammern wir „GTA V“ im Jahr 2013 und „Red Dead Redemption 2“ im Jahr 2018 einmal aus, dann sicherte sich der jeweilige „Call of Duty“-Titel seit 2009 stets den Titel des meistverkauften Spiels des Jahres.

In diesem Jahr reichte es für „Modern Warfare 3“ allerdings „nur“ für Platz 2. Im Bereich der Hardware-Charts war die PS5 die meistverkaufte Plattform des Jahres – gemessen an abgesetzten Einheiten und dem generieten Umsatz.

Auf den weiteren Rängen folgen die Switch und die Xbox Series X/S, die hinsichtlich des generierten Umsatzes 2023 beide mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen hatten.

PS5 verbuchte im Dezember rekordverdächtige Umsätze

Ein leicht anderes Bild zeichnen die US-Charts aus dem Dezember 2023. Hier sicherte sich „Call of Duty: Modern Warfare 3“ den Titel des meistverkauften Spiels – vor „Super Mario Bros. Wonder“ und „Madden NFL 24“. „Hogwarts Legacy“ folgt erst auf Rang 4. Im umsatzstarken Weihnachtsgeschäft gaben die US-Kunden 5,73 Milliarden US-Dollar für Spiele und 1,6 Milliarden US-Dollar für Hardware aus.

Von der Tatsache, dass das Geld zu Weihnachten traditionell etwas lockerer sitzt, profitierte in erster Linie die PS5. Laut Circana verkaufte die PS5 im Dezember nicht nur die meiste Hardware aller Konsolen. Darüber hinaus verbuchte die Sony-Konsole im letzten Monat „rekordverdächtige Umsätze“.

Konkrete Zahlen nannten die Marktforscher zwar nicht, es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Launch der PS5 Slim einen nicht zu unterschätzenden Anteil an dieser Entwicklung hatte.

Auch die Xbox Series X/S verzeichnete beim Verkauf der Hardware im Dezember 2023 steigende Umsätze, wodurch der US-Markt den zweistelligen prozentualen Rückgang der Switch-Dollar-Umsätze teilweise ausgleichen konnte. Beeindruckende Zahlen wies im Dezember 2023 zudem der Free2Play-Shooter „Fortnite“ auf.

Dieser wurde laut den Daten von Circana von 36 Prozent der PS5-Besitzer und 31 Prozent der Xbox Series X/S-User mindestens ein Mal gespielt. Abschließend heißt es, dass der Mobile-Gaming-Markt in den USA im Dezember 2023 um 2,7 Prozent wuchs. Eine Entwicklung, die in erster Linie auf „Monopoly Go“ und den anhaltenden Erfolg von „Clash of Clans“ zurückzuführen war.

Anbei die Übersichten über die erfolgreichsten Spiele im Dezember 2023 beziehungsweise im gesamten US-Jahr 2023.

Dezember 2023:

Platz Platz im November Titel 1 1 Call of Duty: Modern Warfare 3 2 5 Super Mario Bros. Wonder* 3 4 Madden NFL 24 4 3 Hogwarts Legacy 5 2 Marvel’s Spider-Man 2 6 Neu Avatar: Frontiers of Pandora 7 6 EA Sports FC 24 8 8 Mortal Kombat 1 9 9 NBA 2K24* 10 21 Mario Kart 8* 11 7 Super Mario RPG (2023)* 12 13 Sonic Superstars 13 19 Minecraft 14 15 God of War Ragnarok 15 14 Star Wars Jedi: Survivor 16 41 Elden Ring 17 33 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 18 20 Just Dance 2024 Edition 19 11 Assassin’s Creed: Mirage 20 10 UFC 5 * digitale Verkäufe nicht enthalten

Die US-Software-Charts 2023:

Rank Title 1 Hogwarts Legacy 2 Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) 3 Madden NFL 24 4 Marvel’s Spider-Man 2 5 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 6 Diablo 4 7 Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 8 Mortal Kombat 1 9 Star Wars Jedi: Survivor 10 EA Sports FC 24 11 Starfield 12 Super Mario Bros. Wonder* 13 Resident Evil 4 (2023) 14 MLB: The Show 23^ 15 Dead Island 2 16 Final Fantasy 16 17 Street Fighter 6 18 Elden Ring 19 Mario Kart 8* 20 Minecraft * digitale Verkäufe nicht enthalten

