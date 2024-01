Test Drive Unlimited Solar Crown: Release nicht mehr weit entfernt

Schon in ein paar Wochen könntet ihr in den Besitz von „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ kommen. Zumindest deutet darauf ein neulich veröffentlichter Artikel von The Loadout hin.

Im neuesten Geschäftsbericht von Publisher Nacon steht nämlich: Der Open-World-Racer soll im vierten Quartal des laufenden Fiskaljahres herauskommen. Demzufolge müsste der Release bis zum 31. März dieses Jahres erfolgen.

Ebenfalls geplant sind in diesem Zeitraum Taxi Life, Garden Life, Welcome to Paradize und Crown Wars the Black Prince.

Bisher war nur das Jahr 2024 als Erscheinungszeitraum bekannt. Sollte die Angabe im Geschäftsjahr eingehalten werden, erscheint das Rennspiel wohl früher als gedacht. Ein bis zwei Monate vor dem angeblichen Release steht jedenfalls noch kein öffentlicher Termin fest. Erfahren wir etwas, lassen wir es euch schnellstmöglich wissen.

Unterwegs auf Hongkong Island

Im neuen Ableger der „Test Drive Unlimited“-Reihe verschlägt es euch nach Hongkong Island. Diese real existierende Insel wurde vom Entwicklerteam detailgetrau nachgebildet. Mit anderen Spielern könnt ihr euch hier Rennen liefern oder einfach frei die Umgebung erkunden. Dabei könnt ihr jederzeit andere herausfordern oder selbst herausgefordert werden.

Nach und nach schaltet ihr tolle Autos frei, beispielsweise von Lamborghini, Ferrari oder Koenigsegg. Es sind Modelle von zahlreichen bekannten Herstellern vertreten. Alle Fahrzeuge lassen sich im Workshop übrigens individualisieren.

„Test Drive Unlimited: Solar Crown“ wird für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Im PlayStation Store könnt ihr euch den Titel schon mal auf die Wunschliste setzen.

Weitere Meldungen zu Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren