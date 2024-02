Modern Warfare 3: Die drei Maps von Season 2 vorgestellt

Die Vorstädte rocken, die Sonne genießen und dann die Koffer packen: Drei neue Maps erwarten euch in der zweiten Season von „Modern Warfare 3“.

Eine davon heißt Vista. Hier findet ihr euch in einem schönen Urlaubsort hoch in den Bergen von Brasilien wieder. Es ist eine mittelgroße Karte, die sich aus Restaurants, Imbissbuden und Geschäften zusammensetzt. Zudem gibt es eine Standseilbahn mit einem offenen Wagen, der sich als Deckung nutzen lässt. Wer lieber aufs Dach klettern will, kann die herumstehenden Gerüste nutzen.

Als Nächstes haben wir Stash House, eine winzige Karte. In einem luxuriösen Haus samt Garten und Garage schießt ihr euch die Kugeln um die Ohren. Vor der Tür stehen noch ein paar Fahrzeuge herum. Ins Haus gelangt ihr über verschiedene Wege.

Die dritte Karte nennt sich Departures. Dieses mittelgroße Schlachtfeld ist auf dem internationalen Flughafen Zakhaev angesiedelt – derselbe Flughafen aus Terminal. Hier erlebt ihr einen anderen Bereich des Flughafens. In der Hauptlobby kämpft ihr zwischen Check-In-Schaltern, Sicherheitskontrollpunkten und einem Bereich für die Passagiere.

Die neuen Modern Warfare 3 Maps im Video

Für den Kriegsmodus kommt außerdem Operation Tin War hinzu. Hier tretet ihr mit eurem Team gegen eine andere Gruppe an und müsst verschiedene Aufgaben lösen. Beispiele dafür sind Panzer-Eskorten und das Einnehmen von Luftabwehrstandorten.

Im Laufe der Season kommen dann noch Das Haus Remastered, eine neue Variante von Skidrow und Airborne dazu. Sobald wir den Termin für das Update erfahren, informieren wir euch.

Unter den Modi befinden sich folgende Neuzugänge:

Team Gun Game

Bounty

Hordepoint LTM

Snipers only

Juggermosh LTM (Mid-Season)

Natürlich kriegen auch der Zombie-Modus und „Warzone“ neue Inhalte spendiert. Welche das sind, erfahrt ihr auf der Webseite von „Call of Duty“. Am 7. Februar, also am morgigen Mittwoch, geht Season 2 an den Start.

Wie genau das Matchmaking funktioniert, erklärte Activision übrigens vor kurzem. Dabei haben wir erfahren, wie wichtig euer Skill wirklich ist.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren