Modern Warfare 3: Season 2 startet bald – Trailer & erste Inhalte

In einer Woche startet die zweite Season von "Modern Warfare 3" und "Warzone". Ein paar der Inhalte, die dadurch hinzukommen, gab Activision bekannt. Anschauen dürft ihr euch zudem den Season-Trailer.

Nach dem Mid-Season-Update für „Modern Warfare 3“ steht in Kürze die zweite Season an. Damit führt das zuständige Entwicklerteam gleich vier neue Karten für den Multiplayer ein.

Das sind sie:

Stash House (6v6)

Vista (6v6)

Departures (6v6)

Operation Tin Man War (Kriegsmodus)

Demnach bekommt der Kriegsmodus eine neue Operation spendiert. Wie gewohnt müssen hier Angreifer verschiedene Ziele erreichen, die Verteidiger dies wiederum verhindern.

Kooperation mit The Walking Dead

Für Zombie-Fans gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Die Verantwortlichen haben nämlich eine Kooperation mit „The Walking Dead“ eingefädelt, wodurch Rick und Michone ins Spiel kommen. Unterhalb das Video zur Kooperation:

Außerdem feiert der Hordepoint-Modus aus „Call of Duty: WWII“ sein Comeback. Zwei Teams treten hier gegeneinander an, die verschiedene Flaggen einnehmen müssen. Dabei kriegen sie es mit einer Reihe an Zombies zu tun.

Einen Battle Pass wird es selbstverständlich auch geben. 20 Sektoren sind vorhanden, über die ihr euch bis zu 100 Belohnungen erspielen könnt.

Neue Waffen sind ebenso geplant. Allerdings ist noch nicht bekannt, welche Modelle hinzustoßen. Ansonsten könnt ihr mit Operatoren, Herausforderungen und Ingame-Events rechnen. Sobald die offizielle Roadmap da ist, wissen wir mehr.

Der Launch-Trailer zur zweiten Season:

