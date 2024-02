Final Fantasy VIII: Die größte Baustelle bei einem möglichen Remake

Diesen Monat feiert der RPG-Klassiker „Final Fantasy VIII“ 25-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass erklärte der Director bei IGN, was er in einem Remake ändern würde.

Die größte Baustelle wäre seiner Meinung nach das Kampfsystem. Ihm ist damals aufgefallen, dass Spieler des Originals mit dem statuslastigen Junction System Probleme hatten.

Das Besondere an diesem System: Feinde sind entsprechend der Spieler-Stufe aufgestiegen. Für viele waren die Kämpfe daher schwer zu meistern. Manchmal haben die Spieler einfach nicht herausgefunden, wie man die Herausforderung effektiv meistert.

Seine Lösung dafür: „Ich glaube, ich würde gerne darauf zurückkommen und das Kampfsystem wirklich überarbeiten und es so gestalten, dass der Schwierigkeitsgrad und die Zugänglichkeit für einige Fans viel besser ausbalanciert sind. Ich denke also, das ist das, worauf ich am meisten achten würde, wenn ich eine Neuauflage in Betracht ziehen würde.“

Remake eher unwahrscheinlich

Die Betonung liegt am Ende auf würde, denn nach aktuellem Stand ist kein Remake geplant. Generell scheint eine Neuauflage von „Final Fantasy VIII“ eher unwahrscheinlich.

„Ich habe herausgefunden, dass der Versuch, den Umfang der damaligen RPGs in die heutige Zeit zu übertragen, nicht leichtfertig unternommen werden kann. Es ist eine so große Investition an Zeit und Mühe, dass wir wirklich sehr gut darüber nachdenken müssen, ob wir ein solches Projekt in Angriff nehmen“, so Kitase über die Schwierigkeit eines Remakes.

Auch bei „Final Fantasy VI“ sieht es bezüglich eines Remakes schlecht aus. Hier meinte Kitase, die Entwicklung würde bis zu 20 Jahre dauern. Rechnet also nicht mit einem Comeback vom sechsten oder achten Teil.

Ohnehin steht in diesem Monat erst einmal „Final Fantasy VII Rebirth“ an – die zweite Neuauflage von Clouds Abenteuer. Seit letzter Nacht könnt ihr euch eine Demo herunterladen und das vielversprechende Action-RPG antesten. Zudem ist der finale Trailer online.

Sobald die „FFVII“-Trilogie abgeschlossen ist, wäre der Weg für ein neues Remake frei. Die Gerüchte deuten hierbei klar auf Teil neun und zehn hin. Allerdings dürfte auch hier noch einiges an Zeit vergehen.

