Final Fantasy IX & Final Fantasy X: Remakes benötigen laut einem bekannten Leaker noch Zeit

In einem aktuellen Beitrag sprach der bekannte Leaker "I Am Hero Too" über die bisher nicht offiziell angekündigten Remakes oder Remaster zu "Final Fantasy IX" und "Final Fantasy X". Wie mit der Sachlage vertraute Quellen bestätigt haben sollen, lassen die Neuauflagen noch etwas länger auf sich warten, als ursprünglich angenommen.