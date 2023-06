Final Fantasy X: Eine Neuauflage zum 25. Jubiläum – Gerücht

Erst vor einer Woche berichtete der Leaker I Am Hero Too, dass sich ein „Final Fantasy IX“-Remake in Arbeit befindet. Nun legte er nochmal nach: Auch dessen beliebter Nachfolger soll neu aufgelegt werden!

Zuerst fragte der Leaker im ResetEra-Forum, ob Fans von „Final Fantasy X“ anwesend sind. Danach fragte er, wann das 25. Jubiläum des beliebten Rollenspiels ist. Die Antwort: 2026. Daher soll die Neuauflage in diesem Jahr auf den Markt kommen.

„Das ist das nächste Remake. Ich beantworte keine Fragen dazu, andere wissen es (einschließlich einiger in diesem Forum). Es wird zum Jahrestag erscheinen“, behauptet der Nutzer.

Remake oder Remaster?

Im Gegensatz zum angeblichen Remake des neunten Ablegers, das exklusiv für PlayStation erscheinen soll, nannte er keine Plattform. Zudem ist unklar, ob es sich um ein aufwendiges Remaster wie bei „Crisis Core“ oder ein richtiges Remake handelt.

Weil Teil zehn definitiv zu den beliebtesten Ablegern gehört, würden sich die meisten Fans darüber sicherlich freuen. Mit 92 Punkten ist das Original aus dem Jahr 2001 einer der bestbewerteten „Final Fantasy“-Spiele und wurde daher mit der Must-Play-Auszeichnung ausgestattet. Die gleiche Bewertung erhielt übrigens das „Final Fantasy VII“-Original.

Zu früh freuen solltet ihr euch aber lieber nicht, weil es aktuell noch keine weiteren Hinweise auf ein „FFX“-Remake gibt. Sicher ist jedenfalls, dass ihr Anfang nächstes Jahr Clouds Abenteuer fortsetzten dürft. Auf dem gestrigen Summer Game Fest präsentierte Square Enix nämlich den ersten Gameplay-Trailer zu „Final Fantasy VII Rebirth“.

